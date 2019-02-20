В Кушве за десять лет не смогли расселить непригодный для жизни аварийный дом

В Кушвинском городском округе почти 10 лет не могут расселить признанный аварийным многоквартирный дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, дом на улице Первомайской еще в ноябре 2009 года был признан аварийным и непригодным для проживания. Однако местные власти в нарушение федерального законодательства до сих пор не расселили его обитателей. Городской прокурор подал в суд, и судья обязал администрацию предоставить гражданам жилье по договору социального найма. Но администрация с указанным решением не согласилась и подала апелляцию в облсуд. Облсуд решение первой инстанции поддержал. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Кушвы.

Добавим, что подобные случаи типичны для Свердловской области. Например, в Кировграде местные власти пообещали гражданину расселить его дом, признанный аварийным, до 31 декабря 2023 года. Когда местный суд признал такое постановление незаконным, мэрия обратилась в областной. Впрочем, облсуд, как и в Кушве, встал на сторону жильца.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 20.02.19

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