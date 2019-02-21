Под Екатеринбургом микроавтобус влетел в снегоуборочную машину: двое в реанимации (ФОТО)

На Челябинском тракте сегодня ночью случилось серьезное ДТП. Микроавтобус с пассажирами врезался в снегоуборочный грузовик. Травмы получили пять человек.

Авария произошла в 03:40 на 183-м км трассы М-5 «Урал». Микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер» с прицепом, за рулем которого был уроженец Казахстана, врезался в МАЗ, который очищал дорогу от снежного наката.

В ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса (всего в нем ехали шесть пассажиров). Их доставили в горбольницу № 36 ГБ Екатеринбурга. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель «Мерседеса» и его пассажиры ехали из Казахстана в Екатеринбург на рынок «Таганский ряд». По предварительной причине, водитель микроавтобуса превысил скорость и не смог вовремя затормозить.

Екатеринбург, служба информации

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