Синоптики пообещали метель на День защитника Отечества

Свердловские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в предстоящие праздничные выходные. В субботу, 23 февраля, по информации метеобюро, в регионе ожидаются сильный снегопад и метель.

Дорожники уже приготовились выводить на трассы снегоуборочные машины, они просят не мешать спецтехнике расчищать дороги. «При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», ‒ сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Напомним, сегодня на трассе Екатеринбург ‒ Челябинск произошла авария с участием МАЗа, чистившего дорогу от снега. В него въехал микроавтобус Mercedes, два пассажира оказались в реанимации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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