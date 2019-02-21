В Екатеринбурге мужчина выпал с 13 этажа и выжил (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером произошел инцидент ‒ мужчина выпал из окна квартиры на 13 этаже, и к счастью, остался жив. Все произошло на улице Библиотечной, 45. Мужчина приземлился аккурат в сугроб, который вырос возле дома ‒ кучу снега набросали работники ЖКХ, которые расчищали тротуары. Видимо, сугроб смягчил удар, и человек не разбился, хотя без травм не обошлось.

По неподтвержденным данным, у мужчины оказалась сломана верхняя челюсть, а также один позвонок. Ситуацию обсуждают пользователи социальных сетей. «Ну вот, а вы все коммунальные службы ругаете за то, что снег не убирают. А оно вон как оказывается», ‒ написал в группе «Инцидент. Екатеринбург» Ильгиз Фасхутдинов.

Фото ‒ «Инцидент. Екатеринбург»

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

Падения ступеней ракеты-носителя будут ждать на севере области четыре дня. / Синоптики пообещали метель на День защитника Отечества. / «Новый День» выиграл суд по иску сиделки, выселявшей из квартиры ветерана ВОВ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»