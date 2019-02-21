Мужчина, выпрыгнувший с 13-го этажа, убегал от ФСБ

Стали известны подробности истории о том, как человек выпал с 13 этажа и остался жив. Как оказалось, таким образом он решил сбежать от сотрудников ФСБ, которые нашли в его квартире наркотики.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» источник в силовых структурах, накануне сотрудники ФСБ пришли в квартиру на Библиотечной – по их сведениям, там арендовал квартиру один из банды наркодилеров, которые работали по УрФО. Преступники занимались сбытом «синтетики». Информация в квартире подтвердилась – силовики нашли и изъяли пакеты с веществом общей массой более двух килограмм, электронные весы, упаковку, компьютер, телефоны. «Мужчине все было понятно, его фактически поймали с поличным. По статье ему грозит от 15 лет лишения свободы. Во время проведения обыска мужчина решил скрыться, выпрыгнув из окна квартиры на 13-м этаже», – рассказал собеседник агентства. «Попытка бегства» успехом не увенчалась – мужчина приземлился в сугроб. У него переломы, но он в сознании и чувствует себя в общем неплохо. Уточнить, насколько трезв был наркоторговец перед полетом, не удалось. Но, отметил источник, при обыске он вел себя нормально, признаков наркотического опьянения не было. Сейчас он находится в больнице, под охраной.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области информацию о задержании мужчины подтвердили. «Следственным отделом УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 228,1 УК РФ», – добавили в пресс-службе.

Фото «Инцидент. Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации

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