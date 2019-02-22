На Урале начали готовиться к паводку. От большой земли могут быть отрезаны 30 деревень и сел

В Свердловской области начинается подготовка к весенному половодью. Пока синоптики не дали точного прогноза на весну, его ожидают в конце февраля, однако данные, которыми эксперты располагают сейчас, говорят о том, что чрезвычайных ситуаций не ожидается. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Но нужно помнить, что погода может вносить коррективы: резкий подъем температуры, активное таяние снега, обильные осадки ‒ все это может изменить характер паводка», ‒ сказали агентству в ведомстве.

Там напомнили, что в регионе половодье наблюдается в бассейнах семи рек ‒ Туры, Тавды, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы. «Пока что населенных пунктов и жилых домов, которые могут попасть в зону подтопления, не прогнозируется. Но в зоне воздействия паводка могут оказаться восемь муниципальных образований ‒ Туринск, Талица, Карпинск, Махнево, Алапаевск, Красноуфимск, Байкалово, Слободо-Туринский. Традиционно подтапливаются низководные мосты, временно ограничивается сообщение с 30 населенными пунктами. Но на этот период либо есть объезды в эти населенные пункты, либо лодочные и паромные переправы, ‒ напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области. ‒ Уже сегодня в эти населенные пункты завозятся заблаговременно продукты питания, товары первой необходимости, медицинские средства, если есть люди, которые нуждаются в постоянной медпомощи, то на период паводка их вывозят и размещают в лечебных учреждениях. Решаются вопросы по обеспечению пожарной безопасности ‒ выставляются пожарные посты с мотопомпами, пожарные автомобили, устанавливаются дежурства дружинников. То же с вопросами доставки почты и пенсий. Система эта отработана, а люди к этому периоду уже готовы, они все понимают и знают, хотя профилактическая работа и подворовые обходы проводятся, чтобы все были спокойны».

Также в ведомстве рассказали «Новому Дню», что планируют провести взрывные работы для защиты десяти мостов во время ледохода, для сохранения еще девяти объектов планируется пилить лед. «Цифры будут корректироваться, все зависит от погодных условий. Ситуация постоянно на контроле у органов МСУ и всех служб. На следующей неделе будет заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности Свердловской области, в повестке как раз вопрос о подготовке к паводковому периоду», ‒ добавили в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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