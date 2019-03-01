Свердловские власти назвали паводок маловероятным

В Свердловской области начали готовиться к весеннему половодью. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, максимальный уровень воды в реках не превысит нормы. «В случае неблагоприятного развития событий – интенсивных осадков в марте и резкого повышения температуры ‒ обстановки в низовьях рек Тавда, Ница, Сосьва, Тура. В зоне негативного воздействия могут оказаться только два населенных пункта: Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспечения, свалок бытовых и промышленных отходов маловероятно», – отметил глава ведомства Алексей Кузнецов.

Ранее в управлении МЧС России по Свердловской области напоминали, что половодье в регионе традиционно наблюдается в бассейнах семи рек ‒ Туры, Тавды, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы. «В зоне воздействия паводка могут оказаться восемь муниципальных образований ‒ Туринск, Талица, Карпинск, Махнево, Алапаевск, Красноуфимск, Байкалово, Слободо-Туринский. Традиционно подтапливаются низководные мосты, временно ограничивается сообщение с 30 населенными пунктами. Но на этот период либо есть объезды в эти населенные пункты, либо лодочные и паромные переправы, ‒ говорили «Новому Дню» в пресс-службе чрезвычайного ведомства. ‒ Уже сегодня в эти населенные пункты завозятся заблаговременно продукты питания, товары первой необходимости, медицинские средства, если есть люди, которые нуждаются в постоянной медпомощи, то на период паводка их вывозят и размещают в лечебных учреждениях. Решаются вопросы по обеспечению пожарной безопасности ‒ выставляются пожарные посты с мотопомпами, пожарные автомобили, устанавливаются дежурства дружинников. То же с вопросами доставки почты и пенсий. Система эта отработана, а люди к этому периоду уже готовы, они все понимают и знают, хотя профилактическая работа и подворовые обходы проводятся, чтобы все были спокойны».

Екатеринбург, Елена Сычева

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