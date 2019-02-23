На Свердловской железной дороге с рельсов сошел вагон с углем

Сегодня в 03:28 от диспетчера Свердловской железной дороги спасателям поступило сообщение о сходе вагона грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый – Арамиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Железнодорожное полотно не повреждено. Из-за происшествия имеются незначительные задержки в движении пригородных поездов.

В ликвидации последствий аварии задействован аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги.

На 09:00 местного времени на перегоне Хризолитовый – Арамиль специалисты СвЖД восстановили реверсивное движение по четному пути. Проводится замена 200 метров железнодорожного полотна нечетного пути. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Арамиль, служба информации

Арамиль. Другие новости 23.02.19

Сергей Карякин: мотогонок на Городском пруду завтра не будет (СКРИН). / В УрФО в очереди на жилье стоят 200 ветеранов и их семей (ДИАГРАММА). / На Урале начали готовиться к паводку. От большой земли могут быть отрезаны 30 деревень и сел. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»