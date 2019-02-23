Движение на месте железнодорожной аварии восстановлено

Сегодня в 17:24 местного времени на перегоне Хризолитовый – Арамиль завершен ремонт железнодорожного полотна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, движение восстановлено полностью.

Напомним, сегодня ночью в 03:28 сошел вагон грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый – Арамиль. Погибших и пострадавших нет, из-за происшествия имелись незначительные задержки в движении пригородных поездов.

Екатеринбург, Арамиль, служба информации

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