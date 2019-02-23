Лучшим самцом Екатеринбурга горожане сочли ленивца

В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги голосования за самого обаятельного и привлекательного самца.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в лидеры неспешно вышел двупалый ленивец Бой, за которого свои голоса отдали 29% проголосовавших. Напомним, Бой уже пять лет радует сотрудников зоопарка стабильным размножением, а также любит уединение и поесть.

На втором месте с небольшим отрывом (набрав 27% голосов) оказался самый заботливый папа зоопарка – турако Валет.

Третье место занимает холоднокровный полосатый варан Леденец (25 % голосов).

Четвертое место достается яркому павлину Джано (18% голосов).

Фото всех претендентов можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба новостей

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