После гибели туристки в горах свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию тургрупп

Главное управление МЧС России по Свердловской области открыло онлайн-регистрацию туристических групп в регионе и настоятельно рекомендуют пользоваться этим сервисом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, это делается для обеспечения безопасности туристов и получения, в случае необходимости, квалифицированной помощи. «Спасатели рекомендуют всем туристическим группам и отдельным туристам информировать о своем маршруте через этот сервис. Предварительная регистрация тургруппы с описанием предстоящего похода или поездки существенно облегчает работу спасателей при возникновении несчастного случая и уменьшает территорию поисков», – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Раньше все документы – точный маршрут, состав группы и прочее – необходимо было подавать спасателям лично. Теперь все можно заполнить в электронном виде на официальном сайте Главного управления. Такой сервис позволит значительно упростить процедуру регистрации туристов и подготовку к походу.

Напомним, в конце января 2019 года свердловчане переживали за судьбу двух молодых женщин, потерявшихся в лесах под Карпинском. 31-летняя Елена Осипова и 36-летняя Елена Подкорытова отстали от своей туристической группы во время спуска с Казанского камня, когда в горах резко ухудшилась погода. Спасатели и волонтеры искали молодых женщин три дня. Елене Осиповой удалось дважды дозвониться до МЧС. Во время последнего звонка она рассказала, что ее подруга не двигается, и что они находятся в нежилом поселке. Но спасатели обнаружили туристок в лесу. Елену Подкорытову нашли уже без признаков жизни. Впоследствии следователи установили, что женщина погибла от переохлаждения. Елена Осипова была спасена, но ей пришлось ампутировать ступни.

Екатеринбург, служба информации

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