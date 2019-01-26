Трагический турпоход, эпидемия ОРВИ и первый «мусорный» бунт – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя для горожан выдалась насыщенной. В Екатеринбурге бушует эпидемия ОРВИ, но в школах то вводят карантин, то его отменяют. Жители собираются на митинг после того, как получили январские платежки за вывоз мусора, а суды начали рассматривать резонансные уголовные дела. Повестка была омрачена печальным итогом поисков двух потерявшихся туристок на севере области. Одна из девушек замерзла насмерть, за жизнь второй борются врачи 40-й больницы.

Трагедия недели: на севере области погибла туристка, ее попутчица в реанимации

Всю неделю свердловчане переживали за судьбу двух девушек, потерявшихся в лесах под Карпинском. 31-летняя Елена Осипова и 36-летняя Елена Подкорытова отстали от своей туристической группы во время спуска с Казанского камня, когда в горах резко ухудшилась погода. Спасатели и волонтеры искали молодых женщин три дня. Елене Осиповой удалось дважды дозвониться до МЧС. Во время последнего звонка она рассказала, что ее подруга не двигается, и что они находятся в нежилом поселке. Но спасатели обнаружили туристок в лесу. Елену Подкорытову нашли уже без признаков жизни. Впоследствии следователи установили, что женщина погибла от переохлаждения.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Елену Осипову в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Краснотурьинска, а затем на вертолете переправили в Екатеринбург. У девушки было сильное обморожение ног, врачам пришлось ампутировать обе стопы, чтобы спасти жизнь пациентке. Сейчас Елена находится в реанимации. Ее вывели из медикаментозной комы, пациентка самостоятельно дышит и пришла в сознание. Врачи дают осторожные прогнозы: состояние женщины остается тяжелым, но есть положительная динамика.

Следственный комитет начал собственную проверку после гибели одной из туристок. Правоохранители собирают данные от МЧС и полиции, проводят опросы родственников, других туристов, был ли предпоходный инструктаж, какие средства выживания были у женщин при себе, насколько они были готовы к походу. Заодно следователи выяснят, на самом ли деле туристки пропали в момент ухудшения погодных условий.

Тема недели: в школах и вузах Екатеринбурга ввели карантин и тут же отменили

Уральскую столицу накрыла эпидемия ОРВИ, за одну неделю заболели более 17 тысяч жителей разного возраста – от детей до пожилых. Чтобы предотвратить угрозу распространения гриппа, по рекомендации Роспотребнадзора во всех образовательных учреждениях Екатеринбурга с 23 января были введены ограничения – дети и подростки не допускаются к занятиям, если у них нет прививок от гриппа. Аналогичные меры были приняты для борьбы с распространением вируса кори. В январе в Екатеринбурге выявлено уже четыре случая – заболели дети младше 15 лет, родители которых отказались делать им прививки против этой инфекции.

Но карантин продлился всего три дня. Городской департамент отменил запрет на посещение школ непривитых с 26 января. По данным эпидемиологов, спад заболеваемости ОРВИ стоит ждать через одну-две недели.

Тренд недели: население возмущается новыми «мусорными» тарифами

Жители Свердловской области начали получать первые квитанции за услуги ЖКХ с новыми суммами в строке «вывоз мусора». Плата за эту услугу выросла в 4-5 раз – результат так называемой мусорной реформы, которая начала действовать с 1 января 2019 года. Обоснованность столь высокого тарифа вызывает вопросы у населения, и этим уже воспользовались политические партии. Уральские коммунисты организуют серию митингов против мусорной реформы. Первые протестные акции пройдут 3 февраля в Нижнем Тагиле и поселке Висим, а в Тюмени запланировано сразу три митинга. Позднее к волне протеста присоединятся Екатеринбург и Челябинск.

Заявление недели: «Екатеринбург Арена» останется убыточной к 2023 году

Заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких озвучил бизнес-план по использованию Центрального стадиона в рамках наследия футбольного чемпионата мира. В июне 2019 года арена будет передана из федеральной в областную собственность. На стадионе, помимо футбольных матчей, начнут проводить концерты, выставки, массовые городские праздники, а прилегающую территорию сделают зоной семейного отдыха. Но, несмотря на все старания властей, огромный спортивный объект остается убыточным. К примеру, за пять месяцев 2018 года «Екатеринбург арена» заработала всего 37 миллионов рублей, тогда как ее годовое содержание обходится в 230 миллионов рублей. До 2023 году покрывать расходы на стадион будет федеральный бюджет, затем эта обязанность перейдет к Свердловской области. «Наша задача – выйти в ноль по содержанию объекта. Пока это не получается, к 2023 году остается убыток в 40 миллионов рублей. Бизнес-план еще будет корректироваться», – сообщил Сергей Набоких.

Репортаж недели: беды и несчастья Богдановича

В небольшом уральском городе Богданович нарастает социальный кризис. Корреспондент РИА «Новый День» посетил муниципалитет и выяснил, что в местной больнице пациенты остались в новогодние праздники без хлеба, а беременные женщины вынуждены ехать за медпомощью в соседние города, потому что родительное отделение ЦРБ закрылось пять лет назад.

Возмущены жители и ростом коммунальных тарифов, и тем, что в городе с 2012 года не было построено ни одного нового дома, зато местная администрация пыталась подвести под капремонт аварийное столетнее здание. Мэра Богдановича Павла Мартьянова уже отчитывали в областном правительстве за плохую подготовку программы стратегического развития города. Но никакой реакции властей на жалобы жителей нет.

Суд недели: сын бывшего судьи подозревается в передаче крупной взятки

В Екатеринбурге начался суд на Андреем Гаврюшиным – сыном бывшего судьи свердловского Арбитража. Он обвиняется в покушении на посредничество при передаче взятки в сумме 14 миллионов рублей. Следователи предполагают, что эти деньги предназначались для его отца за решение вопроса налогового взыскания с проектно-изыскательского института «ГЕО». Речь шла о задолженности в размере 326 миллионов рублей.

Гаврюшина задержали с мечеными деньгами на рабочем месте – в здании Арбитражного суда. Он не признает своей вины, а его адвокат Валерий Булатов намерен добиться полного оправдания: «Мой подзащитный оказывал юридические услуги ПИИ «ГЕО». Допрос свидетелей по уголовному делу сына судьи начнется 4 февраля.

Фото недели: как работает екатеринбургский «Зеленстрой»

Екатеринбургские депутаты впервые за 11 лет вызвали на отчет директора муниципального предприятия «Зеленстрой». Либарит Кетцян был немало удивлен такому вниманию и признался, что чувствует себя словно нашкодивший школьник. Он рассказал, что «Зеленстрой» отвечает за 53 парка и сквера в центральной части города. Сотрудники МБУ занимаются уборкой зеленых территорий, проводят обрезку деревьев, ухаживают за газонами и цветниками. Все работы проводятся в рамках муниципального задания и за счет бюджета. Но персонала катастрофически не хватает, а город не собирается увеличивать штат МБУ.

Депутаты решили лично проверить, как «Зеленстрой» справляется с работой и запланировали весенний выезд по паркам. Правда, жители города могут оценить результаты деятельности муниципального предприятия уже сейчас, посмотрев на аллею рядом с парком в центре города, на улице Белинского.

Видео недели: в Екатеринбурге стартовал суд над хакерами Lurk

В Кировском районном суде прошло первое заседание по делу хакерской группы Lurk, которая обвиняется в выводе более 1,2 миллиарда рублей со счетов ряда кредитных организаций и строительных фирм. Кроме того, по данным следствия, молодые люди взломали базу данных аэропорта Кольцово. 16 фигурантов, оказавшиеся на скамье подсудимых, отрицают все предъявленные обвинения и требуют суда присяжных. Суд над хакерами привлек внимание огромного числа СМИ. Интерес к процессу подогревается информацией, что взломщики якобы смогли проникнуть на почту предвыборного штаба Хилари Клинтон. Однако в свердловской прокуратуре заявляют, что пока этому нет подтверждений.

Суд над хакерами

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.19

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