Больница без хлеба, младенцы без роддома, сироты без жилья. Как долго еще будет деградировать Богданович (ФОТО)

Трудно представить, что такое возможно, но пациенты Центральной райбольницы Богдановича новогодние праздники встретили без куска хлеба. Скандал удалось быстро замять, но одновременно в городе вспыхнуло народное недовольство ростом коммунальных тарифов. Дальше – больше. Жалобы жителей посыпались как из рога изобилия: в городе нет роддома, сироты остаются без жилья, а мэрия собирается капитально отремонтировать 134-летний деревянный барак. Что творится в одном из самых уютных городков региона, разбирался корреспондент «РИА «Новый День».

Город, где невозможно рожать

В распоряжении редакции РИА «Новый День» оказалась копия письма на имя главы Богдановичского городского округа Павла Мартьянова от пациентов районной больницы, в котором люди пожаловались мэру на отсутствие в местной столовой хлеба в новогодние праздники с 1 по 4 января. В эмоциональном тексте авторы письма пригласили его и губернатора Евгения Куйвашева лично посетить больницу, чтобы оценить нюансы местного комфорта и отведать пищу, названную под стать наступившему году Свиньи «поросячьим писком». 5 января хлеб все же появился – после звонка главреда газеты «Наш Богданович» Александра Попова дежурному врачу. Через два часа кто-то из персонала закупил для пациентов по две буханки на этаж.

Корреспондент РИА «Новый День» убедился, что проблемы местного здравоохранения куда масштабнее. Взять хотя бы больничную прачечную – цех, где вместо полагающейся чистоты и порядка давно воцарились плесень и разруха. Работающие за зарплату в 11 тысяч рублей в месяц при температуре +15 градусов (на улице в этот день было 0°С) местные прачки рассказали, что однажды отважились пожаловаться руководству ЦРБ на отслаивающуюся от стен плитку.

Вопрос решился радикально: рабочие попросту ободрали весь кафель. Нет плитки – нет проблемы. Вероятно, принимавший решение бывший директор готовил помещение к ремонту, но что-то пошло не так – и теперь новое руководство пугает возмущенных прачек сокращениями и передачей стирки белья частникам на аутсорсинг.

Вот так выглядит одно из подсобных помещений в прачечной ЦРБ

Зато младенцы застрахованы от больничных проблем. Дело в том, что родильное отделение в ЦРБ не работает уже пятый год (как тут не вспомнить Ольгу Глацких с ее приснопамятным «никто не просил вас рожать»). Оказывается, рожениц из Богдановича везут в ближайшие соседние города: Камышлов, Сухой Лог, Каменск-Уральский, Екатеринбург. Меньше всего повезло будущим мамам из южной части города, которым в экстренных случаях рожать придется прямо в автомобиле, потому что на выезде они рискуют попасть в многочасовую пробку.

Свое правление в городе, где смертность превышает рождаемость, новоиспеченный мэр начал с опроса о строительстве зала для прощания с усопшими. Вымирающему городу не до роддома

В мэрии, конечно, возражают, что больницей заведуют в областном минздраве, и Мартьянов ни при чем. Но от кого, если не от мэра, зависит здоровье и жизни 45-тысячного населения городского округа, управлять которым, по его собственным словам, не сложнее, чем обжигать глиняные кирпичи на местном огнеупорном заводе? А город продолжает тонуть в проблемах.

Разруха в Центральной районной больнице начианется прямо с крыльца

Взялся за гуж, оказался не дюж

Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин уже отчитывал Мартьянова как двоечника за непроработанный и откровенно сырой проект программы стратегического развития вверенного ему городского округа: «Вам как нерадивому студенту не хватило последней ночи. Что-то вроде есть, а комплексности нет». Под отсутствием комплексности, в частности, подразумевается непроработанный проект строительства в южной части Богдановича 17-километрового дорожного участка для объезда транспортного «тромба», где на пересечении асфальта с железнодорожным переездом растягиваются километровые пробки. Проблема для города крайне остра с учетом его роли транспортного узла.

Автомобильные пробки на въезде в Богданович растягиваются на километры

На защите стратегии выяснилось, что, во-первых, мэр не принимал участия в согласовании дороги с областным минтрансом и даже не выяснил, учтена ли новая дорога в областной транспортной стратегии. К слову, строительство курирует «Уралуправтодор», начало работ запланировано на 2019-2020 годы. Во-вторых, Мартьянову сделали замечание, что в этой части документ не отражает развития инфраструктуры и площадок для предприятий дорожного сервиса.

Пересторонин привел ему в пример Камышлов, где после строительства нового объездного участка около трети предприятий дорожного сервиса на старых местах закрылись из-за резкого переключения транспортных потоков и катастрофического падения спроса на их услуги: «Вы уже сейчас должны думать о подготовке инфраструктуры и площадок вдоль будущей дороги для развития там придорожного сервиса, потому что предпринимателей нужно готовить к переезду, иначе на старых местах они разорятся», – сказал Пересторонин.

И это далеко не единственное слабое место в документе. Например, глава Богдановича не смог объяснить, за счет чего к 2035 году будет обеспечен рост средней зарплаты с 30 000 рублей (в 2017 году) до 51 000 рублей (как планировалось в ноябре 2018 года). Уточняющий вопрос корреспондента РИА «Новый День» Мартьянов оставил без ответа: «Хотите проверить мою математику? Да как хотите, так и считайте!» Познакомиться с полным текстом документа не удалось – вместо него в разделе об утверждении стратегии на страничке муниципальной думы опубликованы итоги социально-экономического развития городского округа за 2008-2017 годы.

Коммунальные аппетиты

Похоже, что в гарантированном прикупе останутся лишь местные коммунальные управляющие компании. Как будто бы специально для них мэрия в конце прошлого года провела через местную гордуму решение об увеличении тарифов на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах. По расчетам чиновников, для тех домов, которые не решились на самоуправление, расценки в январе должны подскочить с 16-17 рублей до 26,5 рублей с каждого квадратного метра жилой площади. В пересчете, к примеру, на минимальную площадь типовой двушки в брежневке (38 кв. м.) ежемесячная сумма нового платежа составит 1007 руб. Самоуправляемые многоквартирники в переговорах с управляющими компаниями сумели немного урезать аппетиты коммунальщиков до 19-20 рублей.

Естественно, что на фоне всеобщего роста цен новость о повышении тарифов привела к всплеску недовольства и появлению разоблачительных публикаций в местных СМИ. По заявлению общественницы Надежды Пяталовой, Госжилинспекция опротестовала решение местных думцев, выдав им предписание на исправление нарушений закона до 20 февраля. Инспекторов ГЖИ возмутило, что новые тарифы на содержание общедомового имущества приняты без учета платежей на текущий ремонт и вывоз отходов, установлены с превышением предельного индекса цен на текущий год, да еще и без срока действия – то есть как бы навсегда.

Газовые мини-котельные встречаются в Богдановиче часто, благодаря им город многократно признавался самым энергоффективным в области

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» замглавы по энергетике и ЖКХ Виталий Топорков заверил, что предыдущий спорный вариант постановления уже переработан с учетом претензий ГЖИ и скоро новый проект поступит на утверждение гордумы. На самый же волнующий горожан вопрос – о сумме будущего тарифа – чиновник ответить отказался. Обеспокоенные горожане не унимаются и ведут собственную разведку: «Вчера звонили из [управляющей компании] ПМК и говорят, что Топорков им сказал, будто не собирается снижать с 26 рублей и потребует от думы окончательно утвердить эти новые тарифы до конца января», – рассказала на условиях анонимности одна из участниц переговоров с коммунальщиками.

Сироты и многодетные семьи остаются без жилья

Строительство нового жилья в городе прекратилось после 2012 года, когда на смену мэру Андрею Быкову пришел бывший начальник энергоцеха Богдановичского огнеупорного завода Владимир Москвин. Если при Быкове все 110 детей-сирот получили причитающееся им по закону жилье, то за последние семь лет очередь из сирот почти достигла прежних размеров и сейчас составляет 92 человека. С 2013 года этот вопрос не может сдвинуться с мертвой точки из-за провалов во взаимодействии с областным фондом жилищного строительства.

Построенный при Андрее Быкове дом с лоджиями для переселенцев из аварийных бараков стал последней новостройкой в городе

Главред газеты «Наш Богданович» Александр Попов припоминает, что во время своего правления Владимир Москвин пытался решить проблему за счет приобретения жилья для льготников на вторичном рынке, но безуспешно. Сейчас вопрос по эстафете перешел ко второму представителю огнеупорщиков Павлу Мартьянову.

В свое время Быкову удалось полностью расселить не только сирот, но и жильцов ветхих и аварийных домов, построив для обитателей 18 снесенных бараков новый 104-квартирный дом. Нынешняя администрация Мартьянова не придумала ничего лучше, как включить в программу капремонтов два самых старых в городе деревянных дома, возраст которых превышает сто лет. Прямо перед публикацией корреспонденту РИА «Новый День» пожаловалась жительница одного из этих домов Валентина Никитина.

«Наш десятиквартирный дом по улице Первомайской, 20, – самый первый дом Богдановича, построенный в 1885 году. Он аварийный, ведь ему почти 135 лет! – рассказывает 64-летняя пенсионерка. – Нас давно пора расселять. Нам обещали дать жилье в 2016-м, потом в 2017-м году, а в 2018-м – включили в программу капремонта, вы представляете!? И только по решению суда наш дом исключили из программы и только после суда дом признали аварийным».

С приходом к власти огнеупорщиков Москвина и Мартьянова дома в исторической части города стали выглядеть вот так

К делу была вынуждена подключиться областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Убеждена, что меры, которые предпринимают органы местного самоуправления по дальнейшей эксплуатации аварийных домов, оправдывая отсутствие мер по их расселению заключением экспертной организации об их работоспособном состоянии, свидетельствуют о вопиющей ситуации нарушения прав жителей», – говорится в ответе Мерзляковой на обращение возмущенных жильцов.

Специалист отдела по учету и распределению жилья местной администрации Лариса Софрыгина сообщила, что помимо почти сотни сирот в жилье нуждаются еще более 500 человек, включая и многодетные семьи.

Неизвестно, насколько информированы о происходящем в малых городах области региональные власти. Отметим, на последней пресс-конференции губернатора Куйвашева ему был задан вопрос о ситуации здравоохранении, как решаются проблемы качества медобслуживания в городах. Вопрос был связан с проблемами в больницах Режа. «Что в Реже – не знаю, не в курсе», – ответил Евгений Владимирович. Письмо губернатору о вопиющей истории с хлебом и проблемах города публиковала на своих страницах богдановичская газета. Но реакции на жалобы граждан пока нет.

Богданович, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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