Нет реактивов, в здании царит разруха. Шокирующий репортаж из Богдановичской ЦРБ (ФОТО)

Публикация материала РИА «Новый День» о центральной районной больнице Богдановича, оставившей пациентов диспансера без хлеба в новогодние праздники в разгар эпидемии гриппа, вскрыла еще больший пласт проблем. Сотрудники учреждения засыпали редакцию новыми жалобами: в больничной лаборатории закончились реактивы для анализов крови, два месяца без ремонта стоит сгоревший новый флюорограф, а от протечки в канализационной трубе по стенам расползается грибок. Главврач рапортует об экономии 2 млн руб. за прошлый год, при этом в больнице отсутствуют элементарные дезинфекционные средства. Накануне публикации материала в больнице от цирроза печени скончался мужчина, для которого, по словам его родной сестры, у врачей не нашлось даже анальгина. Корреспондент «Нового Дня» выехал на место, чтобы оценить масштабы разрухи.
На часах восемь утра. У лаборатории центральной райбольницы очередь из нескольких десятков человек, пришедших сдать медицинские анализы. Многим из них не повезет: у лаборантов полностью закончились реактивы для исследования биохимии крови и гемостаза – ключевых анализов для постановки диагноза. В это утро отказали ребенку.
«Невозможно провести анализы на билирубин, холестерин, креатинин, мочевину и другие, – рассказывает сотрудница лаборатории Мария. – Люди готовятся к операции, а у нас для них нет реактивов. Они разворачиваются и уходят туда, где они есть – в местную частную лабораторию, в больницы Каменска-Уральского или Екатеринбурга, где над Богдановичем уже смеются. Запасов для других анализов крови хватит от силы на неделю, после чего мы будем вынуждены законсервировать оборудование».
В принципе анализы можно делать и по старинке вручную, но, во-первых, это снизит объем (в среднем сейчас 120 пациентов в день), во-вторых, повысится расход реактивов, ну и, в-третьих, невозможно провести развернутый анализ из-за отсутствия 95-процентного спирта. «Чтобы посмотреть формулу и клетки крови под микроскопом нужно сделать мазок, а для него нужен именно 95-процентный спирт, которого у нас давным-давно уже нет, – продолжает Мария. – Мы писали главврачу служебную записку о необходимости закупить реактивы, но нас не слышат. Отвечают, мол, мы ведь же закупали в ноябре, вы их там, что, едите что ли? Никак не можем доказать главврачу, что они имеют свойство заканчиваться. Такое впечатление, что она вообще не у нас работает».
«Я не знаю, проводятся ли руководством больницы закупки реактивов сейчас, но с учетом того, что последний раз они закупались почти три месяца назад, складывается впечатление, что их дефицит создается целенаправленно, иначе невозможность сдать анализы в государственной больнице в голове не укладывается», – считает главред местной газеты «Наш Богданович» Александр Попов.
Сотрудники понимают, что ставят себя под угрозу увольнения, но и молчать не могут. Впрочем, обстановка здесь и так говорит сама за себя: туалетный запах в коридоре, обшарпанные заплесневелые стены, ободранный линолеум, выбитый кафель и ямы на рабочих местах в кабинетах врачей. В инфекционном отделении, где пол несколько лет ждет капитального ремонта, стало еще хуже: теперь здесь отключены водопроводные краны – смывать микробы и грязь стало негде.
Сестра-хозяйка Валентина Хамьянова, проработавшая 20 лет мастером на местном огнеупорном заводе, такую халатность в организации производственных процессов видит впервые. «Последний раз моющие средства для чистки унитазов в количестве трех штук выдали в октябре прошлого года – это на 11 техничек и двух санитарок. Естественно, через две недели они кончились, и с тех пор мы покупаем на свои деньги, чтобы поддерживать порядок. А коридоры мыть так вообще нечем: ни дезрасторов, ни тряпок», – рассказала Хамьянова.
В туалете на первом этаже работает единственная кабинка. Другая закрыта из-за засора, хотя два месяца на больничном складе пылится новый унитаз. Цена расходных материалов для его установки всего-то рублей 300-400, но сантехники, электрики и плотники здесь сидят без материалов. Даже гвозди сестра-хозяйка покупает за свой счет. Из-за многолетней бесхозяйственности канализационный стояк между вторым и первым этажами протек и теперь по нему сочатся фекалии.
Показательно, что за недолгое время руководства лечебным учреждением Еленой Вдовиной в больнице скончались два собственных сотрудника. Одна из них – кардиолог Татьяна Ивнева с 30-летним стажем – умерла от инфаркта. Родные просили перевести ее в другую больницу, но получили отказ. Через полгода вслед за ней здесь же умерла медсестра, которой вместо инфаркта диагностировали остеохондроз. Сейчас ее дочь пытается привлечь руководство больницы к ответственности за халатность, но пока безуспешно. Сегодня стало известно, что в больнице от цирроза печени и воспаления легких скончался 50-летний мужчина, для лечения которого не нашлось даже анальгина. По словам его родной сестры Натальи, врачи отказали ему в переводе в другую больницу: «Я им говорю, что брат умирает от боли, дайте ему что-нибудь, хотя бы анальгина с димедролом. Ответ короткий: купите – поставим, – рассказала убитая горем женщина. – Мы зовем эту больницу «Госпиталь «Последний путь». Она реально напоминает уже похоронный дом».
Богданович, РИА «Новый День», Максим Фадейков
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