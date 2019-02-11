Нет реактивов, в здании царит разруха. Шокирующий репортаж из Богдановичской ЦРБ (ФОТО)

Публикация материала РИА «Новый День» о центральной районной больнице Богдановича, оставившей пациентов диспансера без хлеба в новогодние праздники в разгар эпидемии гриппа, вскрыла еще больший пласт проблем. Сотрудники учреждения засыпали редакцию новыми жалобами: в больничной лаборатории закончились реактивы для анализов крови, два месяца без ремонта стоит сгоревший новый флюорограф, а от протечки в канализационной трубе по стенам расползается грибок. Главврач рапортует об экономии 2 млн руб. за прошлый год, при этом в больнице отсутствуют элементарные дезинфекционные средства. Накануне публикации материала в больнице от цирроза печени скончался мужчина, для которого, по словам его родной сестры, у врачей не нашлось даже анальгина. Корреспондент «Нового Дня» выехал на место, чтобы оценить масштабы разрухи.

На часах восемь утра. У лаборатории центральной райбольницы очередь из нескольких десятков человек, пришедших сдать медицинские анализы. Многим из них не повезет: у лаборантов полностью закончились реактивы для исследования биохимии крови и гемостаза – ключевых анализов для постановки диагноза. В это утро отказали ребенку.

Последних запасов реактивов в лаборатории хватит от силы на неделю

«Невозможно провести анализы на билирубин, холестерин, креатинин, мочевину и другие, – рассказывает сотрудница лаборатории Мария. – Люди готовятся к операции, а у нас для них нет реактивов. Они разворачиваются и уходят туда, где они есть – в местную частную лабораторию, в больницы Каменска-Уральского или Екатеринбурга, где над Богдановичем уже смеются. Запасов для других анализов крови хватит от силы на неделю, после чего мы будем вынуждены законсервировать оборудование».

Самый производительный аппарат для анализа крови скоро останется без работы

В принципе анализы можно делать и по старинке вручную, но, во-первых, это снизит объем (в среднем сейчас 120 пациентов в день), во-вторых, повысится расход реактивов, ну и, в-третьих, невозможно провести развернутый анализ из-за отсутствия 95-процентного спирта. «Чтобы посмотреть формулу и клетки крови под микроскопом нужно сделать мазок, а для него нужен именно 95-процентный спирт, которого у нас давным-давно уже нет, – продолжает Мария. – Мы писали главврачу служебную записку о необходимости закупить реактивы, но нас не слышат. Отвечают, мол, мы ведь же закупали в ноябре, вы их там, что, едите что ли? Никак не можем доказать главврачу, что они имеют свойство заканчиваться. Такое впечатление, что она вообще не у нас работает».

Некоторые врачи в ЦРБ лишены возможности соблюдать правила гигиены – здесь даже руки перед осмотром пациента не помыть

«Я не знаю, проводятся ли руководством больницы закупки реактивов сейчас, но с учетом того, что последний раз они закупались почти три месяца назад, складывается впечатление, что их дефицит создается целенаправленно, иначе невозможность сдать анализы в государственной больнице в голове не укладывается», – считает главред местной газеты «Наш Богданович» Александр Попов.

Сотрудники понимают, что ставят себя под угрозу увольнения, но и молчать не могут. Впрочем, обстановка здесь и так говорит сама за себя: туалетный запах в коридоре, обшарпанные заплесневелые стены, ободранный линолеум, выбитый кафель и ямы на рабочих местах в кабинетах врачей. В инфекционном отделении, где пол несколько лет ждет капитального ремонта, стало еще хуже: теперь здесь отключены водопроводные краны – смывать микробы и грязь стало негде.

Сестра-хозяйка Валентина Хамьянова, проработавшая 20 лет мастером на местном огнеупорном заводе, такую халатность в организации производственных процессов видит впервые. «Последний раз моющие средства для чистки унитазов в количестве трех штук выдали в октябре прошлого года – это на 11 техничек и двух санитарок. Естественно, через две недели они кончились, и с тех пор мы покупаем на свои деньги, чтобы поддерживать порядок. А коридоры мыть так вообще нечем: ни дезрасторов, ни тряпок», – рассказала Хамьянова.

В шкафу сестры-хозяйки шаром покати. Ни мыла, ни мусорных мешков, ни дезрасторов – пусто

В туалете на первом этаже работает единственная кабинка. Другая закрыта из-за засора, хотя два месяца на больничном складе пылится новый унитаз. Цена расходных материалов для его установки всего-то рублей 300-400, но сантехники, электрики и плотники здесь сидят без материалов. Даже гвозди сестра-хозяйка покупает за свой счет. Из-за многолетней бесхозяйственности канализационный стояк между вторым и первым этажами протек и теперь по нему сочатся фекалии.

Показательно, что за недолгое время руководства лечебным учреждением Еленой Вдовиной в больнице скончались два собственных сотрудника. Одна из них – кардиолог Татьяна Ивнева с 30-летним стажем – умерла от инфаркта. Родные просили перевести ее в другую больницу, но получили отказ. Через полгода вслед за ней здесь же умерла медсестра, которой вместо инфаркта диагностировали остеохондроз. Сейчас ее дочь пытается привлечь руководство больницы к ответственности за халатность, но пока безуспешно. Сегодня стало известно, что в больнице от цирроза печени и воспаления легких скончался 50-летний мужчина, для лечения которого не нашлось даже анальгина. По словам его родной сестры Натальи, врачи отказали ему в переводе в другую больницу: «Я им говорю, что брат умирает от боли, дайте ему что-нибудь, хотя бы анальгина с димедролом. Ответ короткий: купите – поставим, – рассказала убитая горем женщина. – Мы зовем эту больницу «Госпиталь «Последний путь». Она реально напоминает уже похоронный дом».

Богданович, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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