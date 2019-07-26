В районной больнице Богдановича обнаружено 150 санитарных нарушений

Руководство и юрлицо Богдановичской центральной районной больницы привлечены к административной ответственности за антисанитарию и проваленный план по прививкам и флюорографии. Многочисленные нарушения были обнаружены во время плановой проверки Роспотребнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в больницах не было умывальников и водонагревателей, в туалетах отсутствовали мыло и туалетная бумага. У врачей и медперсонала не было достаточно средств для мытья и обеззараживания рук. Вентиляция в помещениях была неисправна, а дефекты отделки не позволяли проводить качественную влажную уборку. Кроме того, в стенах и на потолке имелись отверстия, через которые могли проникать грызуны и расселяться членистоногие.

Также в больнице не соблюдались требования к сбору и хранению медицинских отходов, а в 2017-2018 годах не полностью проводился производственный лабораторный контроль. С профилактической работой в больнице тоже не справлялись: подростки старше 15 лет и взрослые не полностью охвачены профилактическими флюорографическими исследованиями, нарушен план прививок для населения. Всего специалисты выявили более 150 санитарно-эпидемиологических нарушений.

По результатам проверки Роспотребнадзор составил протоколы по статьям 6.3, 6.4, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Также в адрес больницы выдано предписание об устранении нарушений.

О ситуации в ЦРБ Богдановича «Новый День» писал еще в феврале 2019 года. О том, что увидел корреспондент агентства, выехав на место после жалоб сотрудников в редакцию, чтобы оценить масштабы разрухи, можно почитать в нашем репортаже.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

Полевской. Другие новости 26.07.19

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