Полпред в УрФО рассказал, когда Пермский край станет частью Урала

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал инициативу жителей Пермского края о переходе региона из ПФО в УрФО, передает корреспондент «Нового Дня».

«В части присоединения или перехода того или иного региона в округ решение принимает президент. Безусловно, на основании подготовленных материалов, мнений специалистов, экспертов, экономистов, органов государственной власти. Хочу напомнить, что полгода назад министерство экономики по поручению председателя правительства подготовило информацию по макрорегионам. Предложение было разбить Уральский федеральный округ на два макрорегиона. Губернаторы нашего округа не согласились, поддержали мою позицию, мы отправили письмо в министерство экономики, предлагаем оставить один макрорегион в существующих границах. Рассмотреть возможность включения Перми. Понятно, что это просто наше предложение. Инициатива по присоединению должна исходить от губернатора. Я не слышал, чтобы элиты или специалисты публично выступали на эту тему. В принципе, было бы логично, потому что Приволжский федеральный округ очень большой», ‒ сказал Цуканов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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