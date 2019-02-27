Полпред: новый уральский макрорегион останется в границах УрФО

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на встрече с руководителями СМИ рассказал о работе по замене федеральных округов на макрорегионы. Проект в рамках «Стратегии пространственного развития» продвигает Минэкономразвития РФ. По нему изначально планировалось создать 14 макрорегионов ‒ Дальневосточный, Северокавказский, Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

«Несколько недель назад было совещание по этому поводу. Было много дискуссий, споров. Участвовали представители регионов, Совета Федерации, Государственной думы, Счетной палаты. Высказывались разные совершенно мнения по этому поводу. Скажу, что министр экономики обозначил, что все предложения сформулированы от регионов. Насколько я понял, наш макрорегион ‒ Уральский ‒ останется в границах УрФО», ‒ сказал Николай Цуканов.

Напомним, целью СПР ‒ «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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