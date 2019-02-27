Пытавшийся скрыться в Чувашии убийца из Березовского получил 10 лет (ФОТО)

В Березовском 33-летний местный житель признан виновным в убийстве, после которого он пытался скрыться на территории другого региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР Свердловской области, подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 5 ноября 2018 года мужчина отмечал со знакомым рождение ребенка. В ходе возлияний мужчины поссорились, и злоумышленник схватился за нож. Личность подозреваемого была оперативно установлена сыщиками уголовного розыска ОВД Березовского. Вскоре выяснилось, что он подался в бега в надежде залечь на дно в другом субъекте РФ – Чувашии. Оперуполномоченные направили туда ориентировку, по которой подозреваемый был задержан. После чего полицейские из Березовского доставили его по месту совершения преступления. Гражданин, о котором идет речь, и раньше был не в ладах с законом, он имеет судимость за хищение леса.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 27.02.19

«Госдума – она разная. Она и спортом занимается»: может ли Шипулин стать депутатом?. / «Мало назначаться мэром, им надо стать», ‒ Цуканов про Высокинского и неубранный город. / Цуканов рассказал про укрупнение муниципалитетов: «Если он сидит и ждет, пока ему регион денег даст, что это за власть?». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»