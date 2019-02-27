В Асбесте заключили пари, сможет ли гордума собраться после трех неудач подряд

Завтра утром в Асбесте должно состояться очередное заседание городской думы. Проблема в том, что предыдущие три не состоялись – был сорван кворум. Как сообщают источники РИА «Новый День», знакомые с ситуацией, есть вероятность, что это повторится и в четвертый раз. Длящаяся уже много месяцев эпопея с разборками между двумя кланами народных избранников привела к тому, что их сторонники уже делают ставки: удастся ли думе собраться завтра.

Напомним, последний раз депутаты собирались 25 декабря. В этом году заседание срывалось уже трижды – 25 и 31 января, а также 8 февраля. В этом месяце урезонивать народных избранников приезжал вице-губернатор Сергей Бидонько, который после этого написал в соцсети: «Если дума и дальше не будет выполнять своих функций, губернатор по закону может принять решение о ее роспуске. Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу». Также Асбест посетили омбудсмен Татьяна Мерзлякова и новый начальник СУ СКР по области Михаил Богинский, правда, официально они приезжали для проведения приема граждан.

Как уже писал «Новый День», еще в позапрошлом году в думе Асбеста возникла конфронтация между депутатами-коммунистами под предводительством Натальи Крыловой и представителями других партий. Стороны обвиняют друг друга в неуважении и нарушении регламента. Сами жители Асбеста в счастливую развязку, похоже, уже не верят. «Зачем менять председателя асбестовской думки? Надо разогнать этот состав депутатов! Дума в таком составе неработоспособна!» – пишут в соцсети представители сообщества «Народное телевидение Асбеста».

Добавим, что прецедент с роспуском думы в области уже есть – в Реже. Как писал «Новый День», с января 2014 года город жил без сити-менеджера. С того же периода в гордуме шла война двух блоков депутатов, из-за чего не принимались важнейшие документы. Все это время в гордуме за коммунальную сферу и социальный сектор никто не отвечал. Однако губернатор Свердловской области и представители администрации обратили внимание на Реж лишь тогда, когда о приближающейся катастрофе стали писать местные и федеральные СМИ, а население города провело митинг против разрухи и безвластия. В конце августа 2015 года губернатор Евгений Куйвашев внес в областное заксобрание законопроект о роспуске Режевской городской думы, и он был принят.

Асбест, служба информации

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