Депутатам гордумы презентовали уникальный по масштабам проект автоматизации тепловых пунктов (ФОТО)

Городские депутаты сегодня заслушали отчет об итогах работы «Екатеринбургской теплосетевой компании», созданной три года назад путем слияния активов двух крупнейших теплоснабжающих организаций региона – ООО «СТК» и МУП «Екатеринбургэнерго». Доклад проходил на площадке ЕТК, где народным избранникам показали один из обновленных центральных тепловых пунктов и цифровой диспетчерский щит, охватывающий всю теплосеть уральской столицы.

Как рассказал директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин, за 2016-2018 год ЕТК переложила 140 километров труб отопления различного диаметра. Благодаря замене сетей с каждым годом снижается количество порывов. Так, в 2018 году этот показатель был на 17% меньше, чем два года назад. Кроме того, компания в прошлом году реализовала проект по автоматизации 300 центральных тепловых пунктов. Обновленные ЦТП находятся под управлением цифрового диспетчерского щита, благодаря которому специалисты могут оперативно влиять на технологический процесс, менять температуру горячей воды в трубах и минимизировать риски аварий. В 2019 году компания планирует «отцифровать» оставшиеся 88 ЦТП.

На встрече с депутатами гордумы также присутствовал председатель правления, и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. Он сообщил, что Екатеринбург – единственный город в стране, где в таком масштабе реализуется проект автоматизации тепловых пунктов. Но у компании еще более грандиозные планы.

«Будущее в том, чтобы станции реагировали на потребителя. Сегодня станции работают больше от режима температурного и режима выработки электроэнергии. Надо обратно эту историю перевернуть. Первый город, кто это будет делать – будет Екатеринбург. Это большая тема, большая победа, если мы все сделаем», – заявил Паслер.

Большинство депутатов остались довольны презентацией. Вице-спикер Виктор Тестов отметил, что гордума в 2014 году принимала участие в решении о создании Екатеринбургской теплосетевой компании.

«За этот период на самом деле проведен достаточно большой объем мероприятий с применением самых современных методов и подходов. Нас, безусловно, интересовали не только достижения компании, но и существующие проблемы. К слову говоря, эти проблемы характерны для всей нашей страны. В первую очередь это изношенность тепловых сетей. ЕТК сегодня использует и обслуживает свыше 500 километров магистральных сетей и без малого 3 тысячи километров так называемых квартальных сетей. Но пообщавшись сегодня с руководством компании, мы поняли, что проводимая техническая политика по автоматизации, диспетчеризации, по применению современных методик, позволит решить и эту проблему в ближайшее время. И самое главное, позволит обеспечить тот результат, на который нацелена компания, то есть обеспечить потребителя качественной услугой по теплоснабжению», – прокомментировал депутат.

«Сегодня меня очень удивили и порадовали планы, которые «Единая теплоснабжающая компания» для себя ставит в части цифровизации деятельности. Определенный элемент системы «Умный город», управление теплоснабжением такого города как Екатеринбург – это глобальные и амбициозные задачи. Нам продемонстрировали все предпосылки, что в 2019 году это будет реализовано», – считает Николай Смирнягин. «То, что нам рассказали, что компания будет пытаться выйти на замену 100 км аварийных сетей в год, это будет большой плюс для города», – отметил председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников.

Фото пресс-службы ЕГД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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