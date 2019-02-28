ЕТК потратит на перекладку труб и модернизацию оборудования почти 3,5 миллиарда рублей

Екатеринбургская теплосетевая компания в 2019 году направит почти 3,5 миллиарда рублей на ремонты и модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщил директор свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин во время встречи с городскими депутатами.

ЕТК планирует в этом году отремонтировать 68 километров теплотрасс. Кроме того, компания автоматизирует 88 центральных тепловых пунктов, и таким образом завершит первый этап «цифровизации» теплосети Екатеринбурга. В прошлом году на автоматическое управление было переведено 300 ЦТП. Также в ЕТК намерены повысить тепловую нагрузку ТЭЦ «Академическая», которая на данный момент является самой современной станцией в городе. «Это позволит продолжить тренд на оптимизацию теплового узла», – отмечают в компании.

По словам Бусоргина, за последние три года с момента образования ЕТК уже инвестировала в систему теплоснабжения Екатеринбурга более 4 миллиардов рублей. Вкупе с затратами на 2019 год эти вложения в шесть раз превысят расходы на эксплуатацию теплосетей за 2012-2015 годы, когда работал убыточный МУП «Екатеринбургэнерго».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

Число 4G-устройств на Урале превысило два миллиона. / В Свердловской области и Приморье сиротам сложнее всего получить жилье по решению суда. / В Екатеринбурге открыт прием документов от желающих заменить Бидонько и Володина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»