«Т Плюс» планирует построить новый энергоблок Свердловской ТЭЦ

Группа ПАО «Т Плюс», в которую входит Екатеринбургская теплосетевая компания, примет участие в конкурсе на строительство нового энергоблока Свердловской ТЭЦ. Об этом рассказал и.о. генерального директора компании Денис Паслер на встрече с екатеринбургскими депутатами. Энергетики подадут заявку в апреле.

«Если все сложится, и мы победим в этом конкурсе, то на месте Свердловской ТЭЦ будем строить еще один новый энергоблок. Тогда Екатеринбург будет полностью закрыт новыми мощностями – на 30 лет развития города точно хватит. Если параллельно заниматься перекладкой труб, то в будущем не будем иметь никаких проблем с теплоснабжением», – отметил Паслер.

Компания готова приступить к проектированию нового энергоблока уже в 2019 году. В целом строительство новой станции займет три-четыре года, сообщил руководитель.

Директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин добавил, что за счет оптимизации работы существующих энергообъектов, их мощностей достаточно, чтобы обеспечить теплом быстро растущий Екатеринбург. Открытие нового энергоблока позволит закрыть неэффективные источники. К таким относится ТЭЦ-19, которая раньше состояла на балансе Минобороны РФ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

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