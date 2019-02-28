Прибытие рейса из Гоа задержится на пять часов из-за закрытия неба над Пакистаном

В аэропорту Кольцово задерживается прибытие рейса компании Azur Air из Гоа.

На онлайн табло аэропорта сообщается, что вместо 11:25 рейс ZF-9628 ожидается в 16:40. Получить комментарий в пресс-центре авиакомпании пока не удалось, но, возможно, это связано с закрытием воздушного пространства Пакистана.

Напомним, вчера экипажи двух рейсов этой же компании ZF-7747 (Москва – Фукуок) и ZF-7833 (Санкт-Петербург – Краби) по той же причине приняли решение вернуться на территорию России и совершили посадку в аэропорту Кольцово. В пресс-службе аэропорта сообщили, что пассажиры вылетели к месту назначения сегодня ночью. Других вынужденных посадок, связанных с ситуацией в Пакистане, в Кольцово не было, аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились после того, как утром во вторник, 26 февраля, индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Жертвами теракта стали 45 индийских военных. В среду, 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана, по заявлению военного командования государства, сбили два самолета индийских ВВС в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир. Один сбитый самолет упал на индийской стороне Кашмира, другой – на пакистанской. Его пилот катапультировался и был арестован после приземления.

Екатеринбург, служба информации

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