Из-за конфликта Индии и Пакистана самолеты возвращаются в Россию и меняют маршруты полетов

Российские пассажирские самолеты меняют маршруты полетов или возвращаются обратно из-за военного конфликта между Индией и Пакистаном.

Так, самолет «Боинг-777» авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU6275 Москва – Бангкок, вынужденно сел в аэропорту Ташкента в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов, сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана. Посадка прошла в штатном режиме, сейчас решается вопрос с размещением пассажиров, сообщает РИА «Новости».

Тем временем по той же причине лайнер авиакомпании Azur Air, вылетевший из Санкт-Петербурга в Краби (Таиланд), развернулся и возвращается в Россию из-за закрытия воздушного пространства Пакистана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. По ее данным, самолет должен приземлиться в аэропорту Екатеринбурга. В авиакомпании отметили, что на борту судна находятся 334 пассажира. Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации, отметил представитель перевозчика. Добавим, что в Россию из-за событий в Пакистане вернулся еще один рейс Azur air Москва – Фукуок (Вьетнам). По некоторым данным, оба рейса полетят к месту назначения другим маршрутом.

В авиакомпании «Россия» заявили, что изменят некоторые маршруты полетов в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана. «В связи с поступившей в авиакомпанию «Россия» информацией (телеграмма НОТАМ) о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 мск 28 февраля авиакомпания «Россия» вынуждена планировать маршруты облета указанной территории», – цитирует представителя компании РИА «Новости». По его словам, протяженность ряда дальнемагистральных маршрутов увеличена.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как утром во вторник, 26 февраля, индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Жертвами теракта стали 45 индийских военных. В среду, 27 февраля, военно-воздушные Пакистан, по заявлению военного командования государства, сбили два самолета индийских ВВС в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир. Один сбитый самолет упал на индийской стороне Кашмира, другой – на пакистанской. Его пилот катапультировался и был арестован после приземления.

В округе Бадгам в Кашмире также разбился вертолет ВВС Индии Ми-17, но о причинах его крушения пока не сообщается.

Индия заявила, что в воздушном пространстве страны также был сбит пакистанский истребитель F-16, однако эту информацию Пакистан отрицает. В то же время Индия подтвердила потерю одного самолета МиГ-21.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.19

При взрыве поезда в Египте погибли и пострадали десятки человек. / Курганские маршруты обслуживают десятки неисправных автобусов. / В пятницу вечером парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»