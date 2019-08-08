Пакистан отменил единственный поезд в Индию и предупредил о скорой войне

Пакистан закрыл железнодорожное сообщение с Индией. Об этом сообщил министр пакистанских железных дорог Шейх Рашид Ахмед в своем твиттере. Он пояснил, что такое решение принято в ответ на решение парламента Индии упразднить имеющий особую автономию штат Джамму и Кашмир, на территорию которого также претендует Исламабад. Планируется, что территория штата будет разделена на две части, обладающие меньшими правами, чем штат.

По словам министра, решено закрыть поезд «Экспресс дружбы» (Samjhauta Express, единственный поезд, ходивший из Пакистана в Индию – прим. ред.).

Ахмад также сообщил, что через несколько месяцев между странами может начаться война. «Следующие три или четыре месяца очень важны, может произойти война, но мы этого не хотим, – цитирует министра ТАСС. – Ахмад.Если против нас будет вестись война, то она станет последней».

Пакистан также запретил показывать индийские фильмы в кинотеатрах. Власти рассчитывают, что эта мера должна повысить моральный дух жителей Кашмира.

Накануне власти Пакистана пообещали приостановить двухстороннюю торговлю с Индией и понизить уровень дипломатических отношений между странами.

Исламабад, служба информации РИА «Новый День»

Исламабад. Другие новости 08.08.19

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