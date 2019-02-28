Президент Башкирии Радий Хабиров и глава УГМК Андрей Козицын встретились с жителями Сибая

В Сибае состоялась встреча главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и генерального директора ООО «УГМК-холдинг» Андрея Козицына с жителями города. Главной ее темой стали меры, которые принимаются по ликвидации очагов горения в Сибайском карьере.

Напомним, в ноябре 2018 года в нижней части не эксплуатируемого с 2003 года Сибайского карьера появились первые признаки процесса естественного окисления горной породы, содержащей значительные (более 40%) концентрации серы, определяющие ее склонность к самовозгоранию. Сразу же в Сибайском филиале Учалинского ГОКа была создана рабочая группа по локализации и ликвидации окислительных процессов, принято решение о ликвидации очага окисления в три этапа: первый – глиняно-породная засыпка с борта карьера, второй – подача щелочной воды, заиловочной пульпы и организации селевого потока, третий – подтопление карьера до уровня очага окисления.

«Затем в течение двух месяцев будет проводиться мониторинг состояния карьера, и после получения окончательных данных о прекращении горения, начнется откачка воды. Чтобы в будущем не допустить подобной ситуации, дно чаши карьера будет укрыто глиняными замками, что исключит поступление кислорода и, значит, саму возможность окислительных процессов», – пояснил Андрей Козицын.

Руководитель УГМК-холдинга и глава республики в течение почти трех часов ответили на все поступившие в их адрес многочисленные вопросы пришедших на встречу людей, которые касались деятельности предприятия, в том числе, сохранения заработной платы шахтерам, а также экологической ситуации, развития социальной сферы Сибая, медицинского обслуживания его жителей и т.д.

Радий Хабиров в частности отметил: «Помимо социальных обязательств УГМК в рамках заключенного ранее соглашения, компания выделит еще 200 млн рублей в бюджет Сибая. Город сам решит, куда потратить эти деньги с максимальной пользой для жителей».

Республика Башкортостан, служба информации

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