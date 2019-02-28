«Я веселый парень с волосатым брюхом» – сын Чернецкого выпустил сольный клип (ВИДЕО)

Сын первого мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, Станислав, записал видеоклип под названием «Не Баден-Баден».

Клип выложен в свободном доступе в интернете. Лирический герой песни – офисный труженик, мечтающий о поездке на курорт.

Клип Чернецкого

На самом деле сын бывшего градоначальника является достаточно состоятельным человеком. Например, он – совладелец телекомпании «41 канал». Формально ему принадлежит 5,1%, но через другие компании его доля оценивается в 70%. Также Чернецкий-младший – один из акционеров ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк». Впрочем, музыкой он начал заниматься тоже давно: еще в середине 1990-х он выступал в составе группы Black Cat Bones.

Екатеринбург, служба информации

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