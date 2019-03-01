После закрытия неба над Пакистаном открыты альтернативные маршруты через Китай и Иран

После закрытия воздушного пространства над Пакистаном и Индией авиакомпаниями были сформированы альтернативные безопасные маршруты. Как сообщает Ростуризм, в настоящее время рейсы выполняются через Китай, Оман и Иран.

«Продолжительность полетов увеличена в среднем на 1,5-2 часа. Рейсы выполняются без промежуточных посадок. Ростуризм рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператоров и авиакомпаний, которые обязаны информировать об изменении в расписаниях полетов», – говорится в официальном сообщении агентства.

Напомним, пакистано-индийский конфликт стал причиной того, что несколько чартеров с российскими туристами не сразу попали в место назначения. Позавчера экипажи двух рейсов компании Azur Air, летевшие в Таиланд, приняли решение вернуться на территорию России и совершили посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Пассажиры вылетели к месту назначения альтернативным маршрутом несколько часов спустя.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как утром во вторник, 26 февраля, индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Жертвами теракта стали 45 индийских военных. В среду, 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана, по заявлению военного командования государства, сбили два самолета индийских ВВС в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир.

Москва, Екатеринбург, служба новостей

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