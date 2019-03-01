«Даже не носящий усы» советник Куйвашева вновь утвержден атаманом оренбургских казаков

Советник губернатора Евгения Куйвашева Владимир Романов вновь утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации. Сами выборы атамана состоялись в Оренбурге на казачьем круге несколько месяцев назад.

Напомним, впервые Владимир Романов стал Оренбургским атаманом в 2011 году. С 2012 года он также несколько лет был членом свердловского правительства «без портфеля», вице-премьером, отвечающим за патриотическое воспитание. После ликвидации поста областного премьера получил должность советника, хотя публичной активности в этом качестве не проявляет.

Как уже писал «Новый День», не все казачьи сообщества признают Романова своим атаманом. Полтора года назад представители сразу нескольких казачьих организаций обвинили Владимира Романова в «обструкции и раскольнической деятельности» по отношению к Исетскому и Уральскому казачеству», а также отметили, что «Конечно Романов не казак (иначе бы носил хотя бы усы) и смысл древних казачьих традиций ему не понятен, а по тому и неприемлем».

Фото: ruspekh.ru

Москва, Екатеринбург, Оренбург, служба информации

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