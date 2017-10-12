«Он не казак, даже усов не носит!»: Исетские казаки приревновали Куйвашева к Романову (ДОКУМЕНТЫ)

Губернатор Евгений Куйвашев, которому в ближайшее время необходимо сформировать новое областное правительство, рискует быть втянутым в курьезный конфликт: его снова не могут поделить между собой казаки.

В редакцию РИА «Новый День» пришла копия открытого письма губернатору от представителей сразу трех казачьих организаций – Союза казачьих формирований России, Федерального союза казаков и Великого братства казачьих войск Руси и Зарубежья. Атаманы Ефимов, Ковалев и Новичихин обвиняют бывшего вице-премьера, а ныне советника губернатора, атамана Оренбургского казачьего войска Владимира Романова в «обструкции и раскольнической деятельности» по отношению к Исетскому и Уральскому казачеству. Они утверждают, что на протяжении уже пяти лет Романов, «Возомнив себя небожителем, систематически ведет обструкцию и травлю атаманов перечисленных казачьих организаций. При этом не гнушается злоупотреблением служебным положением, подлогом и примитивным обманом». Напоминают казаки и о том, что несколько лет назад Романов умудрился профинансировать казачью Спартакиаду в Оренбурге за счет бюджета Свердловской области, о чем в 2013 году писал и «Новый День».

Исетские и Уральские казаки заявляют, что не хотят подчиняться Оренбургскому атаману и просят губернатора Куйвашева возродить упраздненный при вице-премьерстве Романова общественный совет по делам казачества. «Мы проживаем на исторической территории Исетского Линейного казачьего войска основанного еще в 1649 году – еще за 100 лет до Оренбургского и имеем право самостоятельно возрождать и развивать казачество у себя дома и не навязывать свои порядки к примеру в Оренбурге... По тому, что и ранее обходились без «чуткого руководства» Оренбургского «атамана» и уверены в том, что Нам будет комфортней без диктата Оренбургского атамана. По тому, что мы присягали Атаманам Общероссийских казачьих организаций и идти на поводу у Романова, склоняющего казаков к клятвопреступлению не намерены!.. Конечно Романов не казак (иначе бы носил хотя бы усы) и смысл древних казачьих традиций ему не понятен, а по тому и неприемлем», – говорится в обращении (орфография авторская). Казаки также указывают, что ведут активную работу по патриотическому воспитанию, что в 2014-2016 гг. более 500 их добровольцев было отправлено на Донбасс, а еще 124 в настоящее время служат по контракту в Сирии. Результаты же деятельности Романова, по их мнению, равны нулю.

Отметим, что Владимир Романов после своей отставки в 2016 году с поста вице-премьера в информационной повестке полностью отсутствует, однако, судя по всему, губернатор Евгений Куйвашев по-прежнему благоволит к нему. Уже после губернаторских выборов, 26 сентября 2017 года, Евгений Владимирович продлил штабу «романовских» казаков безвозмездную аренду старинного особняка по адресу ул. Сакко и Ванцетти, 41б, до 2020 года.

Фото – «Яндекс.Карты»

Добавим, что на официальном портале правовой информации данного распоряжения губернатора нет, но в МУГИСО редакции подтвердили его подлинность.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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