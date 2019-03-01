Организованные Сергеем Карякиным мотогонки перенесли с Городского пруда на ВИЗ

Мотогонки, организатором которых выступает победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин и которые были отменены в прошлую субботу, состоятся в это воскресенье и в другом месте.

Как написал в соцсети сам спортсмен, гонки начнутся 3 марта в 11:00 на акватории Верх-Исетского пруда, на полуострове Большеконном, в микрорайоне с народным названием «Куба».

Напомним, гонки планировалось провести 23 февраля на Городском пруду, но затем их отменили – по официальной версии, из-за потепления. Между тем «Новый День» отметил тогда некую непоследовательность в действиях областного минприроды, которое запрещало подобные мероприятия другим организаторам, но разрешило Карякину – «в порядке исключения».

Добавим, что на льду визовского пруда регулярно проходят автомобильные мероприятия. Например, почти всю зиму по выходным там тренировались ученики школы контраварийного вождения.

Екатеринбург, служба информации

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