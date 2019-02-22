«В качестве исключения можно» – почему минприроды разрешило гонки на Городском пруду

В ближайшее воскресенье, 24 февраля, на льду Городского пруда пройдут гонки на мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах. Мероприятие ожидается зрелищное, проводится оно при поддержке губернатора и администрации, и, вероятно, поэтому затруднений с разрешением на езду по акватории пруда у организаторов не возникло.

Напомним, раньше желающие прокатиться по льду с ветерком регулярно сталкивались с противодействием со стороны прокуратуры и областного минприроды. Например, в феврале 2012 года прокуратура запретила этап чемпионата России по зимним ледовым автомобильным гонкам, который должен был состояться как раз на Городском пруду. Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушения законодательства о природопользовании и охране природы. «Установлено, что проведение соревнований в пределах водоохраной зоны без документов, подтверждающих право пользования водным объектом, противоречит требованиям водоохранного законодательства. Согласно пунктам 4 и 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств запрещены», – пояснили тогда в надзорном ведомстве. Сейчас в прокуратуре говорят, что разрешение или запрещение подобных мероприятий – в компетенции областного минприроды.

Запреты на гонки касались и состязаний на озере Балтым – в качестве аргумента также звучали тезисы о защите природы. «Во избежание нарушений загородному клубу «Лесная сказка», который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии области вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года», – заявили в минприроды в декабре 2018 года.

Сегодня в министерстве корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что мотогонки на Городском пруду разрешили провести «только один раз и в виде исключения». На мотогонки горожан пригласил через соцсети лично победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. «Дорогие друзья, я жду вас. У нас будет очень интересное и крутое мероприятие, – написал Карякин на своей странице в Instagram. – Для зрителей мы приготовили разнообразную развлекательную программу с призами, подарками и катанием на детских квадроциклах абсолютно бесплатно». Гонки пройдут при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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