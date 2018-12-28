Минприроды заранее запретило гонки на Балтыме

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области снова запретило проводить автогонки на озере Балтым. Чиновники пригрозили спортсменам прокуратурой, полицейскими и «общественностью» – в последнем случае речь идет, видимо, о казаках.

О том, что гонщикам запрещено выезжать на лед, рассказали в пресс-службе министерства. По данным чиновников, клуб «Лесная сказка» уже запланировал гонки в январе и феврале. «Во избежание нарушений загородному клубу «Лесная сказка», который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии области вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года. Организация предупреждена, что это прямое нарушение постановления правительства Свердловской области «Об утверждении положения о памятнике природы областного значения «Озеро Балтым» с окружающими его лесами». В вопросе недопущения автогонок по льду уникального озера нас поддерживают правоохранительные органы, органы прокуратуры и общественность», – сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Напомним, скандал из-за гонок разразился год назад. 21 января люди, одетые как казаки, с нашивками «Союз добровольцев Донбасса» перекрыли живым щитом несколько участков трассы. Курировала происходящее чиновница из регионального минприроды. Она ходила от машины к машине в окружении людей с шевронами Новороссии и сотрудников ГИБДД. Один из «новороссов» с лицом, замотанным шарфом, ударом сломал фотоаппарат активисту, снимающему дискуссию чиновницы с гонщиками. После чего чиновница начала хамить пострадавшему, выгораживать казака, помогать ему поскорее отойти от мужчины со сломанной камерой.

Екатеринбург, служба информации

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