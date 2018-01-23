«Я тебе сломаю все»: участник скандала чиновников Минприроды и гонщиков на Балтыме угрожал автолюбителю, достав нагайку (ВИДЕО)

Появляются новые подробности того, как в минувшие выходные чиновники от минприроды при поддержке людей в папахах пытались запретить проведение гонок на озере Балтым. Один из причисляющих себя к казакам угрожал автогонщику серьезными травмами, для большей «аргументации» достав нагайку.

В сети появилось видео угроз. Ролик, судя по всему, снял один из автомобилистов, приехавших для участия в гонках. «Если ты снимать не прекратишь, я тебе вообще всё сломаю», – говорит мужчина в папахе, но без опознавательных знаков казачества, снимающему. За полторы минуты видео «казак» несколько раз озвучивает аналогичные угрозы, достав при этом нагайку. По факту угроз гонщик написал заявление в полицию и сегодня планирует его подать.

Угрозы на Балтыме

Как уже сообщал «Новый День», на озере Балтым в минувшее воскресенье чиновники от минприроды при поддержке казаков с нагайками пытались сорвать проведение гонок. Трассу в нескольких местах перекрыли, замглавы Верхней Пышмы с полицией проверял у гонщиков документы. Известно об одном задержанном. Курировала происходящее чиновница из регионального минприроды. Она ходила от машины к машине в окружении людей с шевронами Новороссии и сотрудников ГИБДД. Один из «новороссов» с лицом, замотанным шарфом, ударом сломал фотоаппарат активисту, снимающему дискуссию чиновницы с гонщиками. После чего чиновница начала выгораживать казака, помогать ему поскорее отойти от мужчины со сломанной камерой и хамить пострадавшему.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов прокомментировал произошедшее на озере. По его словам, гонщики нарушили водоохранное законодательство, так как въехали в водоохранную зону. Им выписаны штрафы. Сотрудники министерства и поддержка в виде казаков припарковались там же, где и спортсмены, о наказании в их отношении министр умолчал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

Две трети екатеринбуржцев не хотят, чтобы снег убирали днем. / 23 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Нижний Тагил вновь всплыл с темой долгов перед рабочими. Представитель мэрии рассказал о ФОКе «Президентский». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»