«Встают живым щитом перед машинами»: «Добровольцы Донбасса» и чиновники сорвали автогонки на Балтыме (ФОТО, ВИДЕО)

На льду озера Балтым сегодня сорваны автогонки. Трассу в нескольких местах перекрыли люди, одетые как казаки, замглавы Верхней Пышмы с полицией проверяет у гонщиков документы. Известно об одном задержанном. Курирует происходящее чиновница из регионального Минприроды. Она ходит от машины к машине в окружении людей с шевронами Новороссии и сотрудников ГИБДД. Один из «новороссов» с лицом, замотанным шарфом, ударом сломал фотоаппарат активисту, снимавшему дискуссию чиновницы с гонщиками.

Казаки сорвали автогонки на льду

Сегодня утром на озере стартовали два больших спортивных мероприятия: Ice Drift 2018 и Extreme Ice 2018. К концу этапа регистрации на место прибыл автобус с казаками, представительница министерства природных ресурсов Свердловской области и заместитель главы Верхней Пышмы в сопровождении нарядов ППС.

Люди, одетые как казаки, с нашивками «Союз добровольцев Донбасса» перекрыли живым щитом несколько участков трассы.

«Встают живой стеной и не дают автомобилю двигаться, потому что начнется тут же истерика про наезд на пешехода. С водителями и с нами не разговаривают. Непонятные люди в масках, шапках. Полиция стоит в сторонке, так как нет нарушения правопорядка, никто никого не бьет. Полиция несет дежурство», – сообщил РИА «Новый День» организатор гонок Максим Ченцов. Он добавил, что свою лепту в срыв гонок активно вносит заместитель ГО Верхняя Пышма по вопросам ЖКХ Николай Невструев. Он просит автомобилистов выйти из машины, после чего сопровождающие его сотрудники полиции проверяют у гонщиков документы. Кроме того, на месте работают и областные чиновники.

«Здесь осуществляются надзорные мероприятия Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Все более подробные вопросы – к пресс-службе министерства», – заявила журналистам сотрудница ведомства. Представляться она не стала и быстро ушла от корреспондентов.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ситуация находится под контролем силовиков: «Сотрудники полиции Верхней Пышмы, на территории которой находится водный объект, о котором идет речь, в курсе планируемых мероприятий. Конечно, они будут не просто «с высот» наблюдать за обстановкой. Непосредственно на месте полицейские будут следить за тем, чтобы спорная ситуация не превратилась в криминальную – в готовности предотвратить или пресечь возможные нарушения общественного порядка».

Организаторы приняли решение не останавливать заезды, перекрыть все участки трассы у оппонентов не вышло. Продолжены соревнования в дисциплине «дрифт». На раллийную трассу также смогли выйти несколько машин – их не успели взять в кольцо «добровольцы Донбасса».

Конфликт местной администрации и организаторов гонок продолжается уже второй год. Чиновники апеллируют к постановлению от 2016 года, в котором запрещается удовлетворять бытовые и иные нужды на водных объектах общего пользования. Спортсмены указывают на один из пунктов этого постановления, запрещающий оказывать помехи водопользователям в реализации их прав. В данном случае – в организации спортивных мероприятий. Тезисы об экологическом ущербе для озера гонщики также считают необоснованными, приводя данные Роспотребнадзора о летних проверках водоема. Главная проблема Балтыма – это водоросли, ущерб от работы ледовой трассы исследованиями не подтвержден, да они и не проводились.

Организатор Extreme Ice 2018 Максим Ченцов считает, что «балтымская война» развязана по другой причине. Ледовая трасса работает на озере много лет, но проблемы начались после возведения на берегу нескольких коттеджей. Владельцам, занимающим руководящие посты в холдинге УГМК, просто не понравились автогонки под окнами.

Екатеринбург, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 21.01.18

Ледовый городок на площади 1905 года начнут разбирать сегодня вечером. / Французские СМИ: Париж отозвал свою заявку на проведение «Экспо-2025». / Екатеринбуржец устроил пьяный дебош в бизнес-классе рейса Москва – Петропавловск-Камчатский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»