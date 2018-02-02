После балтымского скандала автогонщиков выселяют с озер и прудов (ДОКУМЕНТ)

После скандала на озере Балтым, откуда были изгнаны автогонщики, соревновавшиеся в заездах по льду, рейсеры из других муниципалитетов в Свердловской области тоже стали получать предупреждения. Так, были отменены соревнования на Шиловском пруду, который, как и озеро Балтым, является особо охраняемой природной территорией. Мероприятие было запланировано на субботу, 3 февраля.

Как сообщили сами организаторы заездов, их вызвали в местную администрацию и попросили не проводить мероприятие. «Разговор был о закрытии трассы, так как это экологическое озеро и мы его загрязняем! Люди из администрации перекрыли трассу отвалом. В администрации мы подписали бумаги о том, что вы будете уведомлены, что на трассу ездить нельзя иначе будет взыматься штраф. Трассу мониторят, в том числе и с вертолетов. Мы в поисках новой трассы, ждите информацию», – написали они в группе «ВКонтакте». В качестве альтернативы рассматривается лед водоема в Старопышминске.

В сообществе выложены фотографии постановлений Государственной инспекции по маломерным судам и полиции. Первые предупредили, что выезд на лед любого водоема на территории Березовского городского округа будет расценен как нарушение областного кодекса об административных правонарушениях, а вторые – что мероприятие будет считаться незаконным митингом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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