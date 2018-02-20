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Вторник, 20 февраля 2018, 14:05 мск

Екатеринбург

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Автогонщики отменили соревнования на Балтыме

Фото предоставлено организаторами гонок на озере Балтым

Две запланированные ближайшие гонки, которые должны были пройти на озере Балтым, отменены. Организаторы ссылаются на соответствующий запрет властей.

Организаторы гонок Extreme Ice 2018 и Ice Drift 2018 отменили соревнования, этапы должны были состояться 25 февраля и 11 марта. «Несмотря на собранные нами документы для организации мероприятия, согласно действующим постановлениям Свердловской области, администрация городского округа Верхней Пышмы дала свой ответ на наше официальное уведомление. Перечислив ряд законов и постановлений, на 3-й странице следует ответ, из которого мы поняли, что 27 декабря 2016 года администрация ГО В. Пышмы выпустила постановление «О повышении мер по охране водных объектов и обеспечению безопасности людей на водных объектах». А меры у них кардинальные: в зимнее время года на льду запрещена организация всего и вся (кроме купален), а также выезд на лёд любых технических средств – тоже запрещены», – сообщается в группе организаторов «ВКонтакте». При этом гонщики будут и дальше бороться за свои права, тем более, что им так и непонятно – что именно изменилось с 2009 года, когда гонки им разрешили. «Мы надеемся получить адекватный комментарий – что же так изменилось за это время (кроме построенных коттеджей очень влиятельных людей), что автоспорт в Верхней Пышме перестал поддерживаться органами местного самоуправления», – указано в письме.

Напомним, 21 января гонки на Балтыме были сорваны – к спортсменам подъехали чиновники при силовой поддержке казаков с нагайками. Гонщикам угрожали, одному из них разбили камеру. Верхнепышминская администрация и минприроды области посчитали, что устраивать соревнования на льду запрещено законом. При том, что у организаторов заездов были все разрешающие документы. Рейсеры уверены: с 2009 года, когда им подписали документы, поменялось не законодательство. Просто один из топов УГМК построил коттедж на берегу Балтыма, ему мешают машины. Гонщики хотели провести автопробег в защиту любимого вида спорта, но запретили и его – сославшись на то, что цель акции противозаконна, а по выбранному маршруту нельзя проводить массовые мероприятия. К слову, рейсеры выбрали те улицы, по которым ежегодно проходит парад Победы.

Екатеринбург, служба информации

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