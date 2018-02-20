Автогонщики отменили соревнования на Балтыме

Две запланированные ближайшие гонки, которые должны были пройти на озере Балтым, отменены. Организаторы ссылаются на соответствующий запрет властей.

Организаторы гонок Extreme Ice 2018 и Ice Drift 2018 отменили соревнования, этапы должны были состояться 25 февраля и 11 марта. «Несмотря на собранные нами документы для организации мероприятия, согласно действующим постановлениям Свердловской области, администрация городского округа Верхней Пышмы дала свой ответ на наше официальное уведомление. Перечислив ряд законов и постановлений, на 3-й странице следует ответ, из которого мы поняли, что 27 декабря 2016 года администрация ГО В. Пышмы выпустила постановление «О повышении мер по охране водных объектов и обеспечению безопасности людей на водных объектах». А меры у них кардинальные: в зимнее время года на льду запрещена организация всего и вся (кроме купален), а также выезд на лёд любых технических средств – тоже запрещены», – сообщается в группе организаторов «ВКонтакте». При этом гонщики будут и дальше бороться за свои права, тем более, что им так и непонятно – что именно изменилось с 2009 года, когда гонки им разрешили. «Мы надеемся получить адекватный комментарий – что же так изменилось за это время (кроме построенных коттеджей очень влиятельных людей), что автоспорт в Верхней Пышме перестал поддерживаться органами местного самоуправления», – указано в письме.

Напомним, 21 января гонки на Балтыме были сорваны – к спортсменам подъехали чиновники при силовой поддержке казаков с нагайками. Гонщикам угрожали, одному из них разбили камеру. Верхнепышминская администрация и минприроды области посчитали, что устраивать соревнования на льду запрещено законом. При том, что у организаторов заездов были все разрешающие документы. Рейсеры уверены: с 2009 года, когда им подписали документы, поменялось не законодательство. Просто один из топов УГМК построил коттедж на берегу Балтыма, ему мешают машины. Гонщики хотели провести автопробег в защиту любимого вида спорта, но запретили и его – сославшись на то, что цель акции противозаконна, а по выбранному маршруту нельзя проводить массовые мероприятия. К слову, рейсеры выбрали те улицы, по которым ежегодно проходит парад Победы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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