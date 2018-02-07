Рейсерам запретили автопробег в защиту гонок на льду

Автогонщики, изгнанные министерством природных ресурсов со льда озера Балтым, подали заявку в свердловское МОБ на проведение автопробега. Однако ведомство, отвечающее за безопасность, запретило рейсерам проехать колонной по улицам Верхней Пышмы. У чиновников нашлось сразу несколько претензий к организаторам мероприятия.

Первой причиной отказа стала сама цель митинга. Как сказано в письме из министерства на имя главы федерации автогонок Верхней Пышмы Максима Ченцова, сохранение автодрома на льду Балтыма «не соответствует законодательству». На полутора страницах чиновники из МОБ расписали, как и почему организаторы гонок нарушают природоохранные правила.

Второй причиной стало место, выбранное организаторами пробега. Маршрут выбирали, исходя из привычных пышминцам, по нему, например, каждый год на 9 мая проходит военная техника, которая участвует в парадах Победы. Но в МОБ сообщили, что по свердловскому законодательству проводить массовые мероприятия на улицах, которые прилегают к медицинским, культурным, образовательным, социальным, спортивным объектам, а также к жилым домам, нельзя.

«По центру Верхней Пышмы каждый год катаются танки, самоходки, и другая тяжелая техника. Десятки боевых машин, тысячи зрителей. Все довольны, никого ничего не смущает. А нам запрещают автопробег с участием всего лишь двадцати автомобилей», – комментирует организатор балтымского ледового ралли Максим Ченцов.

Напомним, что несколько недель назад соревнования, которые проводились на льду Балтыма с 2012 года, оказались под запретом. Разгонять автогонщиков приезжали сотрудники минприроды и мужчины, одетые в папахи и вооруженные нагайками.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

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