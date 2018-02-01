На Урале гонщики устроят массовый автопробег в защиту ралли на Балтыме

Гонщики, которых «выдавливают» с Балтыма, проведут массовый автопробег в защиту ралли на озере. Организатор гонок сегодня еще раз указал: шоу с участием чиновников от минприроды и казаков с нагайками было устроено с подачи топ-менеджера УГМК, который построил коттедж на берегу озера.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге организаторы ледовых ралли заявили, что проведут массовый автопробег в защиту своего вида спорта. Ожидается, что он пройдет 11 февраля в Верхней Пышме. «У нас тренируются и соревнуются сотни спортсменов на своих автомобилях. Поэтому организовать масштабный автопробег для нас – не проблема. Но нет цели просто пошуметь. Мы хотим побудить минприроды заметить существующую проблему и начать совместный поиск компромиссного решения. Да, недавно представителей этого ведомства ввели в заблуждение недобросовестные муниципальные чиновники. В результате получился скандал с попыткой срыва соревнований руками вооружённых казаков. Но в наших силах и в наших интересах сделать так, чтобы подобные инциденты больше не повторялись никогда», – заявил организатор ралли Максим Ченцов.

Заодно организаторы отправили губернатору Свердловской области открытое письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с ледовыми автодромами. Первым обращение к губернатору подписал чемпион международного ралли «Дакар 2017» Сергей Карякин.

Как рассказал сегодня Максим Ченцов, первые гонки на Урале проходили на Шиловском водохранилище, но там была проточная вода и ГИМС попросил гонщиков найти стоячий водоем. После этого выбрали Балтым – областные власти согласовали, в 2008 году согласовали гонки и в местном самоуправлении Верхней Пышмы. В 2012 году по итогам аукциона гонщики заключили первый договор водопользования с указанной целью организации ледовой трассы для технических видов спорта – сроком на 20 лет. Причем министерство регулярно проверяло, как спортсмены соблюдают условия договора, в том числе проводились замеры уровня шума. И все было в порядке.

«Мы, ещё раз скажу, уже 10 лет проводим гонки, прошли кучу проверок – но нареканий не было. В 2016 году рядом с нами начал строиться элитный коттеджный посёлок. Один из жителей – топ УГМК. Ему мы не понравились. И он начал жаловаться на нас, используя административный, юридический и бюрократический опыт. Ответы с 2016 года ему шли в одном и том же стиле – автодром работает в правовом поле, ничего не нарушает. А в 2017 году мы напоролись на то, что на нас обрушили невероятный поток жалоб. Человек утром поднимался, умывался, звонил с жалобами. Дошло до того, что мы на КПП инструкцию повесили, как правильно заполнять объяснения для участкового и ГИБДД», – рассказал Ченцов.

Продолжение этой истории уже известно – 21 января гонщиков на озере встретили представители администрации Верхней Пышмы, минприроды и казаки с нагайками и саперными лопатками в виде силовой поддержки. У гонщиков есть надежда, что минприроды ввели в заблуждение, и чиновники вспомнят о прошлых договоренностях.

«Ледовые авторалли проводят во многих регионах России. Их на Байкале проводят, например. В Тюмени в соревнованиях на льду даже начальник областного УВД Алтынов участвует!" – отметил чемпион Европы по автокроссу, призер Чемпионата и Кубка России по ралли, Мастер спорта международного класса Вадим Макаров.

«Я сам был не раз на этой трассе, видел, как там тщательно следят за трассой и машинами, которые выезжают. Надеюсь, что автодром будет жить! Я – за развитие спорта и стараюсь по мере сил популяризировать его. И когда есть у кого успехи – этому радуюсь. Ребята не пьют пиво и не курят сигареты, а занимаются спортом – и о важности спорта не раз говорил и Путин. Мы обсуждали с губернатором ситуацию, обсуждали открытие юношеской автомотошколы – и для него даже нашли участок. Евгений Владимирович, не сомневаюсь, поддерживает спорт», – добавил победитель «Дакара 2017» Сергей Карякин, присутствующий, кстати, на пресс-конференции в майке с символикой УГМК.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

Болельщики подали почти 5 миллионов билетных заявок на матчи чемпионата мира по футболу. / В Екатеринбурге приставы арестовали имущество владельца антиквариата на 20 миллионов (ФОТО). / В 2018 году на свердловских улицах установят 140 «тревожных» сирен с громкоговорителями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»