Плохо не катание на льду, а езда по берегу: в минприроды предложили гонщикам развивать телепортацию

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов сегодня объяснил, почему чиновники считают гонки на Балтыме незаконными. По словам Кузнецова, проблема не в том, что гонщики ездят по озеру, а в том, что к озеру они едут по берегу. Казаки и чиновники нарушили тот же закон, что и гонщики, – но их от уплаты штрафа, судя по всему, освободили.

Свою позицию Кузнецов представил сегодня на брифинге, куда пригласили ограниченный список СМИ. «Этой проблемой министерство занимается с 2015 года. За этот период поступило порядка 20 жалоб на проведение автогонок. Организатору гонок Максиму Ченцову было вынесено предостережение о необходимости соблюдать водное законодательство. Он его получил 12 января 2018 года. Поэтому он прекрасно знал о том, что своими действиями нарушит закон», – цитирует комментарий Кузнецова "Областная газета". Отдельно уточняется: «Несмотря на то, что гонки на озере Балтым проводятся с 2012 года, ранее никаких претензий к организаторам не было. Глава ведомства отметил, что у сотрудников министерства и в этот раз не было вопросов непосредственно о проведении самих гонок, речь шла именно о нахождении машин в водоохранной зоне».

Добавим, согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, «Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира». Другими словами, глава министерства не против соревнований на льду, но гонщикам стоит выезжать на лед каким-то другим способом, не по берегу.

Далее Кузнецов уточняет, что за нахождение автомобилей в водоохранной зоне гонщики получили штрафы. При этом сотрудники минприроды и казаки приезжали на озеро организованными группами на нескольких автомобилях. О штрафах для них не сказано ничего. Почему чиновники и группа людей в папахах освобождены от уплаты штрафа за нарушение водоохранного законодательства, остается не вполне ясным.

Как уже сообщал «Новый День», вчера на озере Балтым чиновники от минприроды при поддержке казаков с нагайками пытались сорвать проведение гонок. Трассу в нескольких местах перекрыли, замглавы Верхней Пышмы с полицией проверял у гонщиков документы. Известно об одном задержанном. Курировала происходящее чиновница из регионального минприроды. Она ходила от машины к машине в окружении людей с шевронами Новороссии и сотрудников ГИБДД. Один из «новороссов» с лицом, замотанным шарфом, ударом сломал фотоаппарат активисту, снимающему дискуссию чиновницы с гонщиками. После чего чиновница начала выгораживать казака, помогать ему поскорее отойти от мужчины со сломанной камерой и хамить пострадавшему.

Скандал на льду

Конфликт местной администрации и организаторов гонок продолжается уже второй год.

При этом ледовая трасса работает на озере много лет, но проблемы начались после возведения на берегу нескольких коттеджей. Видимо, их владельцам, занимающим руководящие посты в холдинге УГМК, просто не понравились автогонки под окнами.

Екатеринбург, служба информации

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