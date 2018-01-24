В эскалации конфликта между гонщиками и казаками на Балтыме нашли след УГМК (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжают обсуждать ситуацию, которая случилась в минувшие выходные на озере Балтым, где традиционно зимой проходят автогонки на льду. Ссылаясь на жалобы местных жителей, на очередной заезд прибыли сотрудники минприроды с подкреплением в виде мужчин, одетых в папахи и вооруженных нагайками. Однако рейсеры считают, что обращения местных жителей в ведомство – лишь прикрытие.

«Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему с «местными жителями» Балтыма, которые жалуются в минприроды на автогонщиков. Действительно, местные жители там есть. Шесть улиц, переулок, и здание больницы. Все они отделены от озера широкой лесополосой. Достаточно широкой, чтобы машин на льду не видеть и не слышать. Есть также и другие местные жители. Несколько уютных коттеджей, расположенных на самом бережку Балтыма, прямо в водоохранной зоне. Вот эти другие местные жители – это не абы кто, а очень Большие Люди. Одним из них является Сергей Ратманов, медный олигарх из УГМК. Жителям Урала не надо объяснять, что такое УГМК. Например, власть УГМК является абсолютной в Верхней Пышме, рядом с которой находится Балтым и идет весь этот сыр-бор с автогонщиками. Руководитель атаковавшего спортсменов минприроды – тоже, к слову, креатура УГМК. У вполне конкретного Сергея Михайловича есть вполне конкретный коттеджик на берегу Балтыма, прямо в водоохранной зоне. Он – «местный житель». И его хотелки запросто могут перевесить весь уральский автоспорт вместе взятый», – написал в своем фейсбуке пиарщик Платон Маматов.

Представители автогонщиков в подтверждение своих слов публикуют объяснительную за подписью Ратманова, которую он писал в полиции. «Рядом с моим домом расположена база «Лесная сказка». На протяжении семи лет на территории базы на льду проходят гонки. Тем самым они нарушают областной закон по защите природного памятника «Озеро Балтым» и ст. 65 Водоохранного закона РФ. О том, что автомобили не могут заезжать к оз. ближе 50 метров. Ранее обращались в минприроды о закрытии проведения гонок, но они нарушений не выявили. Прошу принять меры к прекращению правонарушений», – говорится в заявлении в полицию, подписанном Ратмановым.

Действительно, нарушений проверка минприроды, которая проводилась по обращению жителя прибрежного коттеджа, не выявила. «В феврале 2015 года должностными лицами министерства проведено обследование водоохранной зоны и акватории озера Балтым в связи с поступившими из Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры обращениями граждан по факту организации ледовых автогонок. По результатам данного обследования нарушений действующего законодательства не выявлено. Также 16 марта 2016 года на основании вашего обращения должностным лицом министерства проведено обследование водоохранной зоны и акватории озера Балтым, находящихся в пользовании ООО «Лесная сказка». При обследовании загрязнений бытовыми отходами, нефтепродуктами, загрязненным снегом не выявлено», – говорится в документе минприроды от 2016 года.

Скандал на Балтыме

Екатеринбург, служба информации

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