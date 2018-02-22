Уральские гонщики устроили автомобильный флешмоб на Балтыме (ВИДЕО)

Уральские автогонщики провели флешмоб в защиту ледовых трасс на озере Балтым. На площадку около водоема было выведено более 60 автомобилей. Активисты их выстроили в призыв «Спасите автоспорт».

«Чиновники из муниципалитета Верхней Пышмы и минприроды намерены закрыть ледовые трассы и тем самым уничтожить автоспорт. Все это подается под соусом заботы об экологии. Но когда мы выдвигаем конструктивные предложения о сотрудничестве по этому вопросу – нас не слышат. Ни компромиссов, ни диалога, одни сплошные ультиматумы», – заявила организатор акции Александра Шангареева.

Автомобильный флешмоб на Балтыме

Федерация автоспорта Верхней Пышмы также подготовила обращения к президенту РФ Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе УГМК Андрею Козицыну. В письмах указывается, что ралли на Балтыме проводятся с 2009 года на законных основаниях. Проблемы возникли, когда «один из жителей коттеджа на берегу озера» начал активно писать жалобы. После чего чиновники стали запрещать выезд автомобилей на лед. Открытое столкновение произошло 21 января, когда сотрудники администрации Верхней Пышмы, областного минприроды и казаки с нагайками сорвали соревнования автолюбителей. Тем не менее, гонщики не теряют надежды и просят первых лиц разобраться в ситуации.

«Мы понимаем необходимость сохранения водоемов и озера Балтым в частности. Организаторы и участники реализовали целый ряд мер, направленных на сохранение чистоты озера. Сверх того, своими силами мы летом чистим дно и благоустраиваем береговую линию. Единственное, что сейчас мешает развивать автоспорт и заботиться об экологии Балтыма – это деструктивная позиция чиновников. Мы хотим заниматься любимым спортом, проводить соревнования и продолжать привлекать гостей из других регионов», – сообщается в письмах. Гонщики также договорились на встречу с доверенным лицом Путина, она состоится 24 февраля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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