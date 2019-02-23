Сергей Карякин: мотогонок на Городском пруду завтра не будет (СКРИН)

Анонсированных на завтра, 24 февраля, мотогонок на льду Городского пруда не будет. Официальная причина – потепление.

Организатор гонок, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, написал на своей странице в соцсети, что подвела погода. «Друзья, к сожалению, у нас не радостные новости – гонку в эти выходные мы не сможем провести, в виду ряда обстоятельств, и в первую очередь из-за погоды, которая спровоцировала выход воды на лёд в зоне предполагаемого выезда на пруд. Мы пытались сделать всё, что в наших силах, но обстоятельства оказались выше!», – объяснил спортсмен. Также Карякин выразил надежду, что гонки все-таки состоятся через неделю, если позволит погода.

Напомним, мероприятие должно было пройти при поддержке губернатора и администрации города, и, вероятно, поэтому затруднений с разрешением на езду по акватории пруда у организаторов не возникло, хотя раньше желающие прокатиться по льду с ветерком регулярно сталкивались с противодействием со стороны прокуратуры и областного минприроды. Например, в феврале 2012 года прокуратура запретила этап чемпионата России по зимним ледовым автомобильным гонкам, который должен был состояться как раз на Городском пруду. «Проведение соревнований в пределах водоохраной зоны без документов, подтверждающих право пользования водным объектом, противоречит требованиям водоохранного законодательства», – заявили тогда в прокуратуре. Запреты на гонки касались и состязаний на озере Балтым – в качестве аргумента также звучали тезисы о защите природы. «Во избежание нарушений загородному клубу «Лесная сказка», который был организатором автогонок по льду озера Балтым в январе 2018 года, министерство природных ресурсов и экологии области вынесло предостережение о недопустимости их повторения зимой 2019 года», – заявили в минприроды в декабре 2018 года.

Вчера в министерстве природных ресурсов Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что мотогонки на Городском пруду Сергею Карякину разрешили провести «только один раз и в виде исключения».

Екатеринбург, служба информации

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