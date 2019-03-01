Мусорные регоператоры начали выявлять «резиновые квартиры»: в Екатеринбурге нашелся адрес с 67 жильцами

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами начали выявлять т.н. резиновые квартиры ‒ те, которые используют для оформления фиктивной прописки. О том, что это будет позитивным эффектом реформы, ранее говорили в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Так, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (регоператор Восточной зоны Свердловской области, – прим. ред.) в Екатеринбурге на улице Шекспира в одном частном доме оказались прописаны 45 человек, в другом – 67. На соседней улице в т.н. цыганском поселке нашелся дом, в котором зарегистрирован 31 житель. В области самое большое число прописанных – 17 человек – обнаружилось в частном доме в Реже. «В адрес регионального оператора от владельцев жилых домов по указанным адресам жалоб о корректности данных о числе зарегистрированных не поступало», ‒ сказали в пресс-службе МУПа. «Может быть, с этой помощью (с помощью реформы) удастся и другую проблему решить ‒ с «резиновыми квартирами», где по 10 тысяч человек прописано», ‒ ранее говорил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

При этом, как отмечает корреспондент «Нового Дня», фактически выявить можно только владельцев «резиновых» частных домов, с квартирами ‒ сложнее. Дело в том, что региональные операторы заключают договоры не с собственниками многоквартирных домов напрямую, а с управляющими компаниями. Кроме тех случаев, где владельцы решили на общем собрании заключить прямой договор. Принцип тот же, что и в ситуации с ресурсоснабжающими организациями, в большинстве случаев счета выставляются на весь дом управляющей компании или ТСЖ, а те уже «раскидывают» сумму по числу жителей в каждой квартире.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.19

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