Конкурс по выбору гендиректора «Газовых сетей» отложили почти на неделю

Конкурс на замещение вакантной должности генерального директора ГУП СО «Газовые сети» перенесен.

Как сообщается на сайте МУГИСО, заседание конкурсной комиссии состоится не 14, а 19 марта. При этом срок приема документов от претендентов на должность остался прежним – до 6 марта.

Напомним, по данным источников РИА «Новый День», на данный момент документ подали трое: Владимир Шулаев, который исполнял обязанности генерального директора ГУПа с 17 июля 2017 года по 13 февраля 2018 года; действующий руководитель Геннадий Вечканов; предприниматель Станислав Чирков, который в прежние годы оказывал ГУПу юридические услуги, но потом между ними возник конфликт, который пришлось решать через арбитражный суд. Возможно, в последние дни появится еще одна кандидатура – технического характера. За Вечкановым, по курсирующим в коллективе «Газовых сетей» слухам, стоит вице-губернатор Азат Салихов. С другой стороны, к действующему руководителю есть вопросы у силовиков.

Екатеринбург, служба информации

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