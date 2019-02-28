За кресло директора «Газовых сетей» поборются четыре кандидата

Через неделю в МУГИСО состоится конкурс на замещение вакантной должности гендиректора ГУП СО «Газовые сети».

По данным источников РИА «Новый День», на данный момент документ подали трое: Владимир Шулаев, который исполнял обязанности генерального директора ГУПа с 17 июля 2017 года по 13 февраля 2018 года; действующий руководитель Геннадий Вечканов; предприниматель Станислав Чирков, который в прежние годы оказывал ГУПу юридические услуги, но потом между ними возник конфликт, который пришлось решать через арбитражный суд. Возможно, в последние дни появится еще одна кандидатура – технического характера.

Понятно, что мотивация у всех трех заявившихся участников конкурса высока: и у того, кто хочет вернуться на прежнее место, и у того, кто стремится сохранить нынешнее, и у того, у кого с нынешним руководством могут быть свои счеты. Но вот у кого из претендентов больше шансов, сейчас сказать сложно.

За Вечкановым, по курсирующим в коллективе «Газовых сетей» слухам, стоит вице-губернатор Азат Салихов, которому, якобы, очень не хочется терять неформальный контроль над крупнейшим предприятием. Но к действующему руководителю есть вопросы силовиков, в том числе у управления ФСБ. 31 января сотрудники ФСБ и МВД провели в ГУПе некие следственные действия, которые могут быть связаны со злоупотреблениями при реализации госконтрактов. Стало известно, что были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе. По некоторым данным, объекты (газопровод и котельная) так и не были построены, а бюджетные средства были выведены через подконтрольную компанию-субподрядчика – «Коралл».

Екатеринбург, служба информации

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