В ГУПСО «Газовые сети» прошли обыски. Область ищет предприятию нового директора

В новой кризисной ситуации оказалось ГУП Свердловской области «Газовые сети», которым руководит Геннадий Вечканов – по-видимому, сегодня там производились некие следственные действия, которые могут быть связаны со злоупотреблениями при реализации госконтрактов.

По сообщениям местных СМИ, сегодня в здании предприятия на улице Радищева, 2, работали сотрудники МВД и ФСБ. Собственный источник «Нового Дня» предполагает, что были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе. По некоторым данным, объекты (газопровод и котельная) так и не были построены, а бюджетные средства были выведены через подконтрольную компанию- субподрядчика – «Коралл».

В самом предприятии факт следственных действий не подтвердили. Охрана ГУПа, предварительно созвонившись с руководством, не пропустила съемочную группу агентства «Новый День» внутрь, заявив, что у них «все хорошо», с руководителем пообщаться не дала и фактически выгнала на улицу. Получить комментарии в УФСБ и ГУ МВД пока не удалось.

Тем временем вчера на официальном сайте МУГИСО появилось объявление о том, что свердловское правительство объявило конкурс на замещение должности директора ГУП СО «Газовые сети». Требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования и опыта работа на руководящей должности не менее года. Срок приема документов – с 4 февраля по 6 марта 2019 года. Там же, кстати, указаны отдельные показатели деятельности ГУПа по итогам 9 месяцев 2018 года: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 692 млн 435,0 тыс. руб., стоимость чистых активов – 1 млрд 313 млн 092,0 тыс. руб., чистая прибыль – 55,0 тыс. руб., среднесписочная численность работников предприятия – 538 человек.

Как уже писал «Новый День», уходящий директор Геннадий Вечканов был назначен всего год назад, по слухам – он протеже вице-губернатора Азата Салихова. Но не прошло и трех месяцев, как посыпались жалобы на нового начальника. Его обвиняли (правда, неофициально), что он расстался с некоторыми предыдущими подрядчиками и перевел заказы на «своих» людей. Источники «Нового Дня» предполагают, что сегодняшняя выемка документов – очень серьезный звонок для руководителя, и вопросов к нему будет много.

Добавим, что это уже не первая криминальная история в ГУПе. В 2016 году экс-директор Владимир Яклахов был приговорен к трем годам колонии за хищение 51 млн рублей из средств предприятия.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

Десять екатеринбуржцев, заболевших гриппом и пневмонией, находятся в тяжелом состоянии. / Бесплатно получить кредитную историю смогут только москвичи. Остальным придется раскошелиться. / Живодеры, заколовшие собаку на Уралмаше, хотели ее съесть: подробности жуткой истории. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»