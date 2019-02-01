ГУП «Газовые сети» хотят отобрать у Салихова? – Самый крутой слух дня

В политической тусовке активно обсуждается интерес силовиков к ГУПСО «Газовые сети». Подозревается некий заговор против вице-губернатора Азата Салихова и попытка отобрать у него одну из «кормушек».

Напомним, накануне днем стало известно о том, что в офис «Газовых сетей» пришли силовики, они проводят некие следственные действия, которые могут быть связаны со злоупотреблениями при реализации госконтрактов. Стало известно, что были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе. По некоторым данным, объекты (газопровод и котельная) так и не были построены, а бюджетные средства были выведены через подконтрольную компанию-субподрядчика – «Коралл».

«Газовые сети» всегда «кормили» своих руководителей и вышестоящих кураторов. Только кто-то был более грамотным и мог спрятать концы в воду, а у кого-то получается не талантливо. Вспомните историю с бывшим гендиректором Яхлаковым, который отсидел три года за похищение 51 миллиона рублей. Его проблемы начались после того, как он разругался с тогдашним своим покровителем в правительстве области. Схема, на которой его поймали, была довольно простой – выигрывая конкурс на постройку объекта для нужд области, половину суммы Яхлаков тратил на само строительство, а половину – переводил своим же субподрядчикам. И вроде и не сказать, что деньги воровались, – заказанный объект же выстраивался, только за полцены. Но когда Яхлакова захотели убрать, то один из эпизодов всплыл и стоил ему работы и свободы на три года», – рассказывает источник, имеющий отношение к деятельности ГУПСО «Газовые сети». По его данным, в случае с госконтрактом, по которому у силовиков появились вопросы к руководителю предприятия Вечканову, все еще проще: конкурс на строительство сетей и котельной был выигран, но взамен вообще ничего не было построено. «Деньги просто были переведены на «Коралл», вроде, речь идет о 170 миллионах рублей. Руководит «Кораллом» некий Приходько, которого в узких кругах называют человеком Азата Салихова. Отсюда могут идти разные выводы, вплоть до того, под кого на самом деле и зачем копают силовики», – говорит слухмейкер.

Напомним, нынешний директор Геннадий Вечканов был назначен всего год назад, по слухам, он также является протеже вице-губернатора Азата Салихова. За сутки прихода в офисы «Газовых сетей» силовиков на официальном сайте МУГИСО появилось объявление о том, что свердловское правительство объявило конкурс на замещение должности директора ГУП. Согласно этим требованиям, смена Вечканова не предвидится – к примеру, есть требование от конкурсанта иметь руководящую должность в течение не менее года. Как известно, Вечканов до нынешней работы никаких руководящих обязанностей не исполнял. «Возможно, кому-то хочется забрать актив под себя, и поэтому накануне фактического переназначения нынешнего директора к нему приходят силовики и задают интересные вопросы», – предполагают источники.

Екатеринбург, служба информации

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