Участники дела о злоупотреблении государственными миллионами ищут кредит в банках – Слух дня

Продолжается расследование дела о злоупотреблении деньгами, полученными с госконтрактов через ГУП СО «Газовые сети». По данным источников, знакомых с ситуацией, ответственные лица ищут кредит в банках округа, чтобы вернуть растраченные средства на свой счет и с бумагами объясниться перед силовиками, почему контракт до сих пор не выполнен.

Напомним, в январе в ГУП «Газовые сети» нагрянули силовики. По сообщениям ряда СМИ, в здании предприятия на Радищева, 2, работали сотрудники МВД и ФСБ. По имевшейся на тот момент информации, были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе. Шла речь о том, что объекты (газопровод и котельная) так и не были построены, а бюджетные средства были выведены через подконтрольную компанию-субподрядчика – «Коралл».

«Коралл» выиграл в закупке 170 миллионов рублей, но работы до сих пор так и не выполнил. Теперь придется отчитаться, как так получилось и на что были потрачены деньги. Отчитаться официально и с бумагами. Есть данные, что представители этой фирмы обошли все крупные и не очень банки округа, искали кредит. Но сумма большая, согласия ни от кого получено пока не было», – говорят источники, близкие к следствию.

Добавим, что это уже не первая криминальная история в ГУПе. В 2016 году экс-директор Владимир Яклахов был приговорен к трем годам колонии за хищение 51 млн рублей из средств предприятия.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

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