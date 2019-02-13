Слух дня: с протеже вице-губернатора Салихова не хотят продлять контракт в «Газовых сетях»

Противоречивую информацию распространяют слухмейкеры о судьбе директора ГУПСО «Газовые сети» Геннадия Вечканова. Так, один источник заявил, что тот сохранил пост, несмотря на обыски в госпредприятии, ‒ якобы решение о продлении контракта с протеже вице-губернатора Азата Салихова уже принято.

По другим сведениям, решение по Вечканову прямо противоположное. «Обыски в «Газовых сетях» не прошли безрезультатно. Силовики нашли некие документы, которые подтверждают информацию о нарушениях при реализации госконтрактов. Все подтвердилось, так что с Вечкановым контракт продлять не будут, пост он потеряет, и ему уже подыскивают другую должность», ‒ сообщил источник.

Напомним, информация о том, что «Газовым сетям» ищут нового директора, появилась еще в начале февраля. Тогда на официальном сайте предприятия было размещено объявление о проведении конкурса на замещение должности директора ГУПСО.

Данные были обнародованы незадолго до начала обысков в «Газовых сетях», которые могли быть связаны со злоупотреблениями при реализации госконтрактов. В частности, во время оперативных мероприятий в ГУПСО были изъяты документы, относящиеся к госконтракту по строительству в Серовском округе. По некоторым данным, объекты (газопровод и котельная) так и не были построены, а бюджетные средства были выведены через подконтрольную компанию-субподрядчика – «Коралл».

«Газовые сети» всегда «кормили» своих руководителей и вышестоящих кураторов. Только кто-то был более грамотным и мог спрятать концы в воду, а у кого-то получается неталантливо. Вспомните историю с бывшим гендиректором Яхлаковым, который отсидел три года за похищение 51 миллиона рублей. Его проблемы начались после того, как он разругался с тогдашним своим покровителем в правительстве области. Схема, на которой его поймали, была довольно простой: выигрывая конкурс на постройку объекта для нужд области, половину суммы Яхлаков тратил на само строительство, а половину – переводил своим же субподрядчикам. И вроде и не сказать, что деньги воровались, – заказанный объект же выстраивался, только за полцены. Но когда Яхлакова захотели убрать, один из эпизодов всплыл и стоил ему работы и свободы на три года», – рассказывал ранее источник, имеющий отношение к деятельности «Газовых сетей». По его данным, в случае с госконтрактом, по которому у силовиков появились вопросы к руководителю предприятия Вечканову, все еще проще: конкурс на строительство сетей и котельной был выигран, но взамен вообще ничего не было построено. «Деньги просто были переведены на «Коралл», вроде, речь идет о 170 миллионах рублей. Руководит «Кораллом» некий Приходько, которого в узких кругах называют человеком Азата Салихова. Отсюда могут идти разные выводы, вплоть до того, под кого на самом деле и зачем копают силовики», – говорит слухмейкер.

Екатеринбург, служба информации

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